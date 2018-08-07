"Onlar ne ortaklığı kabul etti ne de komşuluğu"

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başkent Erbil'de katıldığı kongrede, kürtlerin hiçbir milletle sorun yaşamadığını ifade ederek, “Kardeş olmayı bile kabul ettik. Ancak onlar ne ortaklığı ne de komşuluğu kabul etmediğinden dolayı iktidar ve hükümetlerle sorun yaşadık” dedi. Fakat Barzani’nin ülke ismi vermemesi dikkat çekti.

Mesud Barzani, burada yaptığı konuşmasında, “Bağımsızlık kimsenin vereceği bir hak değil, bu hakkı tanrı bize verdi. Bu Kürtler’in Demirci Kawa’dan beri uğruna savaştığı doğal bir haktır. İktidarlar daha güçlü olduğu için bu hakkımızı gasp etti” ifadelerini kullandı.

Barzani’ye yakın Rudaw’ın haberine göre 2003 sonrası eksiklerine rağmen herkesin onayladığı bir anayasa hazırladıklarını hatırlatan Barzani şunları söyledi:

“Rahmetli Newşirwan Mustafa, Yekgırtu, Türkmen kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz tüm taraflar vardı görüşmelerde. Anayasanın girişinde, ‘Anayasaya bağlı kalınmaması Irak’taki gönüllü birliği ortadan kaldıracaktır’ ifadeleri yer alıyor. Bağımsızlık bizim hakkımız ve uzun bir süreç. Referandumdan hemen bir gün sonra bağımsız olacağız diye bir şey demedik. Bunu ifade etmek bizim hakkımız. Irak’ta gerçek bir ortaklık, uzlaşı ve denge olması lazım. Aksi halde kabul etmeyiz.”

Federal ve demokrat bir Irak’ın inşa edilmesini istediklerini ve halen buna hazır olduklarını kaydetti.