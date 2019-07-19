Onlar için yaz mevsimi hiç bu kadar kötü geçmemişti

Trabzon’da son 1 aydır havanın çoğu kez kapalı ve yağmurlu olması nedeniyle denize girenlerin sayısı düşünce plajlara olan ilgi de azaldı. Havaların kötü gitmesi başta plaj işletmecilerini olumsuz yönde etkilerken, plaja yakın olan kafe ve restoranlar da bundan payını olumsuz şekilde alıyor.

"40 yıldır bu kadar kötü geçen Temmuz ayı görmedim"

Son 40 yılın en kötü Temmuz ayı sezonunu yaşadıklarını kaydeden Kumsal Kafe Restoran Genel Müdürü Fadıl Yoloğlu, işlerin kötü gitmesinden yakınırken özellikle yağan yağmurun işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Temmuz ayının Trabzon’da neredeyse tek denize girilen ay olduğunu kaydeden Yoloğlu, “60 yaşındayım. Sanırım son 40 yılın en kötü Temmuz ayını geçiriyoruz. Çok fazla yağmur yağdı. Yağmur yağınca da işlerimiz ister istemez olumsuz şekilde etkileniyor. Bu aylar turistlerin en fazla olduğu dönemler. Dolayısıyla havaların yağmurlu olması işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. İşletmemizdeonlarca insan çalışıyor, tüm olumsuzluklara rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Yaz sezonu en geç 15 Eylül’e kadar devam eder. Şu ana kadar Temmuz ayında 5 gün bile güneşli geçmedi. Havalar kötü olunca insanlar başka yerleri tercih ediyor. Sahilimiz olağanüstü güzellikte ancak havalar kötü olunca kimse denize de girmiyor” dedi.

"3 bin kapasiteli plajda ancak 50 kişi var"

Plaj işletmecisi Şafak Öztürk de bu sezon çok dertli olduklarını belirterek hafta sonları 2-3 bin kişinin yüzmek için geldiği plajda şimdilerde ancak 50 kişinin olduğunu belirterek kimsenin denize girmek istemediğini söyledi.

Trabzon’da hava kapalı olduğu zaman kimsenin denize girmek istemediğini belirten Öztürk, Antalya’da, Bodrum’da kar yağsa bile insanların denize girdiğini ifade ederek “Bu sene ile alakalı çok dertliyiz. Artık iklimlerin değiştiğini görebiliyoruz. Hem coğrafi konumu, hem de bitki örtüsü itibariyle Trabzon maalesef yağışlardan yakasını kurtaramıyor. Bu durum plaj işletmecileri olarak bizleriolumsuz şekilde etkiliyor. Artık neredeyse, kış geldiğinde memleketimize kar yağmıyor hatta Türkiye’nin en sıcak illerinden biri oluyoruz. Maalesef yazında en çok yağış alan adeta yağmur ormanları gibi oluyoruz. 12 yıldır buradayım. En kötü sezonumuzu geçiriyoruz diyebilirim. Havalar bozuk kimse evinden dışarı çıkmak istemiyor.Antalya’da, Bodrum’da kar da yağsa insanlar denize giriyor. Trabzon’da hava kapalı olunca maalesef insanlar denize girmiyor. Dolayısıyla bu durumdan olumsuz şekilde etkileniyoruz. Sektör birbirine bağlı. Biz etkilenince restoranlar da etkileniyor. Bu sene hiç tam kapasite ile çalışamadık. Haziran ayını yağmurlarla kapattık, Temmuzdan çok umutluyduk maalesef olmadı. Şu anda maalesef yağışlardan dolayı işlerimiz durma noktasına geldi.Hafta sonları 2-3 bin kişinin rahatlıkla eğlenebildiği, yüzdüğü alanda şu anda ancak 50 kişi bile yok. Yaz mevsiminde olmamıza rağmen sanki sonbaharı yaşıyoruz” diye konuştu.