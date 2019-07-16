0553 313 94 23

Onlar için çok okuyan değil çok gezen bilir

Ordu’nun Ünye ilçesinde karavan severler ve üyeleri bir araya geldi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:02
Onlar için çok okuyan değil çok gezen bilir

Ordu’nun Ünye ilçesinde karavan severler ve üyeleri bir araya geldi. ’Bir Tutkudur Karavan Derneği’ üyeleri, 81 ili gezmek için şehir şehir dolaşmayı hedefliyor.


Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerini gezen "Bir Tutkudur Karavan Derneği" Ordu’nun Ünye ilçesinde karavan severler ve üyeleri bir araya geldi. Yaklaşık 65 karavan Sahilköy Mahallesi’nde bulunan Çınarsuyu’nda 3 gün kaldıktan sonra 81 ili gezmek için şehir şehir dolaşmayı hedefliyor.


Kendileri için karavanın bir tutkudan olduğunu ifade eden dernek başkanı Hayriye Yıldız, "Karavan bizler için çok güzel bir araç. Bu bizim evimiz gibi ve biz evimizi sırtımızda taşıyoruz. Biz evimize 3 ay gidiyoruz onun dışında ise karavanla hep dışarıdayız. Türkiye genelinde bir karavan grubumuz var. Onun dışında sosyal medyadan örgütlenerek gezi planları düzenliyoruz. Derneğimiz Bursa’da fakat bütün Türkiye’ye hitap ediyor. Üyelerimiz genellikle emekli olanlardan oluşuyor. Bizler ekibimizle bir uyum içerisinde bir yere gideceğimiz zaman haber vererek turistik yerlere gidiyoruz. Şu an da Ordu’nun Ünye ilçesinde 60’dan fazla karavan ile 70’in üzerinde de çadırcı arkadaşlarımız var. Bizler sadece karavancı değiliz. Bizim ekibimize uyku tulumunu ve çadırını al gel diyoruz. Doğayı seven herkes bizimle gelebilir" dedi.



Yıldız,"Çok okuyan değil çok gezen bilir"


Çok okuyanın aksine çok gezenlerin bildiğini söyleyen Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, "Gençlerimiz karavanla doğayı gezmeyi seviyor. Fakat onların yıllık izinleri çok olmadığı için kısa gezilerde çekme karavan daha ucuz olduğu için alıyorlar. Emeklilerimiz de kısa geziler için motokaravan kullanılıyorlar. Benim eşimle beraber hayalim emekli olduktan sonra bir karavan almaktı ve bunu başardık. Karavanı aldıktan sonra gittiğimiz illerin tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Ben hep diyorum ki, çok okuyan değil çok gezen bilir diyorum. Çünkü çok gezen her yeri gezerek görerek bilgi alıyor. Yani bana göre çok okuyan değil çok gezen bilir" şeklinde konuştu.



"Karavan benim için özgürlüktür"


Derneğin bir diğer üyesi 65 yaşındaki emekli Deniz Sessevmez, "Ben 3 senedir karavancıyım vebu işe emekli olduktan sonra başladım. Karavan benim için bir özgürlüktür. Amacımız Türkiye’yi gezemeyen arkadaşlara ülkemizi tanıtmak için her yerini geziyoruz.Bir tutkudur karavan derneğimizin amacı da zaten budur. Biz bu derneğin önderliğinde geldik ve hepimiz bu derneğin üyesi olduk. Ayrıca biz Ünye Belediyesine böyle güzel turistik yerleri yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tek amacımız Ünye’nin diğer yerlerini de gezip görmek vegüzelliklerini Türkiye’ye ile yurtdışına tanıtmak için buradayız. Belediye, Valilik, İl Turizm Müdürlüğü olarak bu ikinci defa geldiğimiz yer oldu. Kendi aramızda tüm Türkiye’den arkadaşlarla beraber bütün iller genelinde toplanıyoruz. Tekirdağ, Kuşadası, Bodrum, İznik gibi yerleri dönemsel olarak Hıdrellez günlerini beraber geçiriyoruz. Bu yaptığımız programları gittiğimiz illerin belediyeleri destekliyor. Ne kadar destek verirlerse bizde o ili daha çok tanıtıyoruz. Özellikle gittiğimiz illerde kamp ve karavan turizmini tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"En dikkat çeken Türk Bayraklı Karavan"


Emekli olduktan sonra özgür yaşamayı seçtiğini söyleyen 52 yaşındaki Erkan Yetimoğlu,"Karavanla özgür olup yaşamayı çok sevdiğim için emekli olmayı bekledim. Daha öncesinde çadırım vardı, ve böyle organizasyonlara çadırla giderdim. Çünkü doğada yaşamayı çok seviyorum. Geçen sene eşimle beraber emekli olduktan sonra karavan aldım ve eşimle birlikte doğada yaşıyoruz. Bu karavanı aldığımda tentemiz daha değişikti. Sadece güneşlik olarak kullanılıyordum. Daha sonra tentemizi değiştirme kararı aldığımda kırmızı renk bir tentem olsun üzerinde de bir ay yıldızım olsun istedim" diyerek sözlerini tamamladı.


Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Adnan Sobi ise "Bugün buraya gelerek ilçemizin turizm anlamında katkılarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Turizm bir şehri olan her ilin ve ilçenin tanıtılmasında önemli rol oynayan bu dernek ayrıca şehirler arası iletişiminde yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır" dedi.


Üç günün sonunda gidecek olanlara teşekkür eden Sobi, Dernek Başkanı Hayriye Yıldız’a çiçek verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsa Yüksel’den yeni yönetim oluşturması istendi
    1. İsa Yüksel’den yeni yönetim..
    2. 15 Temmuz gecesi araçların..
    3. Asit yüklü tanker devrildi
    4. Bozyazı, 15 Temmuz’da kenetlendi
    5. Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar..
    6. Alman Gazeteci Yücel’in yargılanmasına..
    7. 15 Temmuz şehitleri Serik’te dualarla..
    8. Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda..
    9. 63 kiloluk dev yayın balığını olta ile..
    10. Şehit Uzman Onbaşı Demircan son..
    11. Turancılar Derneği Soner Çetin’in..
    12. Kartal Belediyesi’nden, Gümüşhane..
    13. Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler..
    14. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    15. En çok izlenen dizi ‘Stranger Things’..
    16. Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri..
    17. Annesini tabancayla kazara boynundan..
    18. İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    19. Bakan Kurum: "Bizim milletimiz öyle..
    20. Pakistan'daki maden kazası
    21. Kayserispor umutlu
    22. Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği
    23. Saat Kulesi’nin koruma çemberi..
    24. Menteşeli Karatecilerden 10 Madalya, 2..
    25. Kayseri Valiliği’nden Dolandırıcılık..
    26. Uğurcan Gülay, Payasspor’da
    27. ‘Baba Kampa Gidelim’ projesi başlıyor
    28. Akdeniz ve Ege lezzetleri bir arada
    29. SAKBİS vatandaşlar tarafından sevildi
    30. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler