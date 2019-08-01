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Onlar bu yaz kütüphanedeydi

Nilüfer Belediyesi’nin “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği şenlikle sona erdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
Onlar bu yaz kütüphanedeydi

Nilüfer Belediyesi’nin “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği şenlikle sona erdi.


Bu yaz 9’uncusu düzenlenen etkinliğe Nilüfer’in Üçevler, Görükle, Demirci, Gölyazı, Misi ve Özlüce Mahallesi’nden 162çocuk ile 110 ebeveyn katıldı. Nilüfer Belediyesi Üçevler, Demirci ve Çocuk Kütüphanesi’nde 6 yaş grubundaki çocuklar ve ebeveynlerine yönelik düzenlenen “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği kapsamında minikler ve ebeveynleri bir ay boyunca kitaplarla buluşup, okumalar gerçekleştirdi. Çocuklar ve ebeveynleri dev kitap okuma, boyama, mandala, ritim, masal, keçe atölyeleri, psikolog oturumu gibi etkinlikler ile keyifli günler geçirdi. “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliğinin son gününde de minikler ebeveynleriyle birlikte Yaşar Kemal Ormanı’nda düzenlenen şenlikte gönüllerince eğlendi. Şenliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç, mahalle muhtarları da katılarak minikler ve ebeveynlerin coşkusuna ortak oldu.


Başkan Turgay Erdem, “Bu etkinlikte, çocuklarımız erken yaşta kitaplarla tanışıp, düzenlenen etkinliklerde kaliteli vakit geçiriyor. Tabii çocuklarla birlikte ebeveynleri de unutmuyor ve onlar için de çeşitli atölyeler, söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, etkinliğimize 6 mahalleden 162 çocuğumuz ile 110 ebeveyn katıldı. 4 hafta süren etkinlik boyunca katılımcılara toplam 468 kitap armağan ettik. Nilüfer Belediyesi Üçevler, Demirci ve Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliklere katılan bütün çocuk ve ebeveynlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Nilüferliler’i kütüphane projelerinde yer almaya davet eden Başkan Turgay Erdem, “Umarım bu süreçte kitaplarla daha da yakınlaşıp, yaşamlarınızda yeni pencereler açma fırsatı buldunuz. Nilüfer Kütüphaneleri de sizlerle birlikte yeni üyeler kazanmış oldu. Bu, Nilüfer Belediyesi olarak bizim için büyük onur ve gurur kaynağı. Sevgili çocuklar sizden isteğim, kitaplarla bağınızı hiç koparmayın. Unutmayın, kitap okuyanlar her zaman mutlu olurlar” diye konuştu.


Etkinliğin sonunda Başkan Turgay Erdem, Zafer Yıldız, Atakan Çorbacı, Özer Anaç ve muhtarlar katılımcılara sertifikalarını verdi. Etkinliğin sonundaOnur Kahvecioğlu ve ekibi konser verdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
  1. kitap
  2. konser

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