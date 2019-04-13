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Seçim 2019 Sayfası

"Onlar Afrika'da yaptıkları soykırımların hesabını versinler"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu:- "Sayın Çavuşoğlu, bazı zihinler anlamak istemese de gerçekleri söylemiştir. Yani bazılarının yüzüne ayna tutmuştur. Türkiye'ye hiçbir devletin tepeden bakıp 'soykırım yaptın' diye saldırmaya hakkı yoktur. Onlar Afrika'da yaptıkları soykırımların hesabını versinler. Onlar Türkler soykırıma uğrarken kafalarını başka yere niye çevirdiklerini anlatsınlar"- "Fransızların Cezayir'de soykırım uygularken gerekçesi nedir? Hangi zorunlulukla Cezayir halkına eziyet emişlerdir, işkence etmişlerdir? Bıraksınlar Allah aşkına"

13 Nisan 2019 Cumartesi 11:57
"Onlar Afrika'da yaptıkları soykırımların hesabını versinler"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sayın Çavuşoğlu, bazı zihinler anlamak istemese de gerçekleri söylemiştir. Yani bazılarının yüzüne ayna tutmuştur. Türkiye'ye hiçbir devletin tepeden bakıp 'soykırım yaptın' diye saldırmaya hakkı yoktur. Onlar Afrika'da yaptıkları soykırımların hesabını versinler. Onlar Türkler soykırıma uğrarken kafalarını başka yere niye çevirdiklerini anlatsınlar." dedi.

Nevşehir'de bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Türkiye Barolar Birliği Orta Anadolu Genişletilmiş Bölge Toplantısı'na katılan Feyzioğlu, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerin ardından süren tartışmalara ilişkin soru üzerine Feyzioğlu, seçmen listelerinin tartışılmasının Türkiye'deki geçmiş ve gelecek tüm seçimlerin tartışılmasına neden olacağını savundu.

YSK'nin en doğru sonuca ulaşacağına inandıklarını söyleyen Feyzioğlu, yaşanan tartışmalar üzerinden dış basında Türkiye üzerine olumsuz algılar oluşturulma gayreti olduğunu aktardı.

Feyzioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de seçimden sonra seçmen listelerinin tartışmaya açılması, geçmiş ve gelecek tüm seçimleri tartışmaya açar. Dolayısıyla, demokrasinin burada tartışılmasını isteyenlerin eline çok suistimal edilecek bir şeyler verilmiş olur. Dış basını da takip edin. Şuanda Türkiye'nin tamamen başka bir yapıya dönüştüğünü, seçimlerin de ortadan kalktığını çok yüksek sesle ileri süren yayınlar yapılmakta, düşünceler ortaya konulmakta. Dünyada Türkiye aleyhine algı oluşturuluyor, bu algının Türkiye yatırım noktasında zararı büyük olur. Türkiye'nin askeri, ekonomik her türlü girişiminde önümüze engel çıkartır. Seçimler olup bittikten sonra kesinleşmiş seçmen listelerini tartışmaya açmak, sadece kaybeden kazanan noktasında etki etmez, Türkiye'de seçim kavramı ve demokrasiye zarar verir."

Türkiye'de artık yargı reformunun konuşulması gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Ekonomimizi düze çıkarmak için Türkiye'ye yerli yabancı yatırımların gelmesini sağlamak için bu ülkenin yargısını dünyanın en ileri, en güvenilir yargılarından biri haline getirmesi lazım. Bunun için de pek çok adımın atılması gerekiyor. Biz bunu Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla ortak çalışarak belli bir noktaya getirdik. Artık açıklanma aşamasında." diye konuştu.

Bir gazetecinin NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız parlamenter Sonia Krimi arasındaki tartışmayla ilgili görüşlerini sorması üzerine Feyzioğlu, Çavuşoğlu'nun yüzlere ayna tuttuğunu dile getirdi.

Birinci Dünya Savaşı sürecinde, devlete karşı ayaklanmış bir grubun Rus ordusuyla iş birliği yapmasını engellemek adına başka bölgelere göç ettirildiğini anlatan Feyzioğlu, bu durumu soykırım olarak ifade edenlerin bir projenin parçası olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, Türkiye'nin bu iddialara karşı vereceği en güzel cevabın demokrasinin tüm kurumlarını işletmekten geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin bunlara vereceği en etkili cevap, yargısını düzeltmek ve ülkeyi her anlamda bir refah ve huzur toplumuna dönüştürmek. Bunlar ne zaman biz kendi içimizde sıkıntıya düşersek kafalarını kaldırırlar. Ama kendi içimizdeki sıkıntıları çözmenin yolu demokrasiden geçiyor. Demokrasinin tüm kurumlarını eksiksiz şekilde işletelim. Bakın görüyorsunuz hemen harekete geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Cezayir halkına karşı uyguladığı soykırımı anımsatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Çavuşoğlu, bazı zihinler anlamak istemese de gerçekleri söylemiştir. Yani bazılarının yüzüne ayna tutmuştur. Türkiye'ye hiçbir devletin tepeden bakıp 'soykırım yaptın' diye saldırmaya hakkı yoktur. Onlar Afrika'da yaptıkları soykırımların hesabını versinler. Onlar Türkler soykırıma uğrarken kafalarını başka yere niye çevirdiklerini anlatsınlar. Bosna'daki, Kosova'daki etnik temizliklerde neredeydi Avrupa, onları söylesinler. 1915'te ve öncesinde Türkiye'nin son derece haklı gerekçelerle devlete karşı ayaklanmış bir grubun bulundukları yerde Rus ordusuyla iş birliği yapmalarını önlemek için başka bölgelere kaydırmak zorunluluğunu soykırım olarak anlatmasınlar. O günün şartlarında eğer böyle bir ayaklanma olmasaydı, hiç kuşkusuz Osmanlı da kendisini böyle bir tedbir alma zorunda hissetmeyecekti. Peki, Fransızların Cezayir'de soykırım uygularken gerekçesi nedir? Hangi zorunlulukla Cezayir halkına eziyet emişlerdir, işkence etmişlerdir? Bıraksınlar Allah aşkına. Bu tamamen başka bir projenin parçasıdır."

Metin Feyzioğlu'nun katılımıyla başlayan Orta Anadolu Genişletilmiş Bölge Toplantısı basına kapalı geçekleştirildi.



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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 11:57
  1. Nevşehir
  2. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

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