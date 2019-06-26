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Oniomania - Devamlı alışveriş yapmak mı istiyorsunuz? Oniomania olabilirsiniz!

Bu hastalığı daha önce duymuş muydunuz?

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:16
Oniomania - Devamlı alışveriş yapmak mı istiyorsunuz? Oniomania olabilirsiniz!

Devirlerin değişmesiyle birlikte, hastalıklar da yeni boyutlar kazanıyor. Son dönemin popüler hastalığı: oniomania

Oniomania; para harcama ve bir şeylere sahip olma dürtüsünü bozmasıyla oluşuyor. Bu dürtü hazla birleşiyor ve o mutluluk giderek insanın içinde yer ediniyor. Buna genel anlamda, davranış bozuluğu da denebilir.

Kişi, gerekli ya da gereksiz farketmeksizin, sadece ''benim'' duygusu ve isteği doyurulmaya çalışılır. Sebebi ise; yaşadıkları sorunlar, doyumsuzluklar ve gerilimlerdir. Bu duyguları bastırmak için yeni bir duyguya yönelmek isterler. 

Psikologlarlar; çocukluklarında değersiz ve sevgisiz büyüyen, hor görülen kişilerin bu hastalığa yakalanabildiklerini belirtiyor. 

Sonuç olarak; bir duyguyu tatmin edemeyince, yerini abaşka bir duyguyla doldurmaya çalışan birçok insandan, sadece parayla mutlu olmaya çalışan kısmı diyebiliriz.

Sevgisiz kalan bedenlerin, sonradan çok büyük sorunlarla yaşamlarına devam ettikleri aşikar. Birçok duyguyu yerinde ve zamanında yaşamak gerekir. Bu nedenle kişilere ve haklarına saygı göstermeli, çocuk büyütürken sorun oluşturabilecek her konuyu iyi ölçüp biçmeliyiz.

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:16
  1. oniomania
  2. alışveriş hastalığı

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