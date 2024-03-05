  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İP'li Zorlu'dan Özgür Özel'in 'Türkiye ittifakı' çağrısına ret!

Fransa kendine yakışan kararı verdi! Şimdi de o hakkı anayasasına koyan dünyada ilk ülke olacak... Büyük hata

Şovmen İmamoğlu vatandaşı bezdiriyor! İstanbul'a yakışmayan manzara

İHA Antarktika semalarında uçmaya başladı! Uçak test uçuşu için havalandı... Keşif yolculuğu başladı

Bakan Yerlikaya uyardı: Aşırı yağış geliyor! Hava durumu tahmini değişti... Tüm Türkiye'yi esir alacak

Hani çökecekti! 3 haftada 1 milyon yatırımcı geldi

İslam dinini seçti... Aborijin kökenli Felix Auburn Müslüman oldu! Allah yoluna yöneldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!

BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten Gazze açıklaması: Utanç verici

İşte CHP zihniyeti! Halka tepeden bakan Zülfü Livaneli'den Anadolu insanına hakaret
Teknoloji OnePlus devinden 13 ve Ace 3V Yonga seti hamlesi ortaya çıktı! Yeni özellikler var
Teknoloji

OnePlus devinden 13 ve Ace 3V Yonga seti hamlesi ortaya çıktı! Yeni özellikler var

Yeniakit Publisher
2024-03-05 02:27:00 - 2024-03-05 03:06:42
OnePlus devinden 13 ve Ace 3V Yonga seti hamlesi ortaya çıktı! Yeni özellikler var

OnePlus, Yakında Gelecek 13 ve Ace 3V Modellerinin İşlemcilerinde İddialı! Yeni bir sızıntıya göre, OnePlus 13 ve Ace 3V en yeni Snapdragon Gen 8 ve 7 işlemcilerin kullanılacağı ilk telefonlar olacak.

Popüler Çinli akıllı telefon markası OnePlus, bir sonraki nesil OnePlus 13 ve OnePlus Ace 3V modelleri de dahil olmak üzere birden fazla yeni cihaz üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bugün gelen yeni bilgiler, her iki cihazın yonga seti detaylarını ortaya koyuyor. İşte sızan bilgiler…

Popüler Çinli akıllı telefon markası OnePlus, bir sonraki nesil OnePlus 13 ve OnePlus Ace 3V modelleri de dahil olmak üzere birden fazla yeni cihaz üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bugün gelen yeni bilgiler, her iki cihazın yonga seti detaylarını ortaya koyuyor. İşte sızan bilgiler…Sızdırılan bilgilere göre, yeni nesil Snapdragon 7 serisi mobil işlemcisine sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyacak olan OnePlus Ace 3V, 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca, cihazın 5500mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 100W hızlı şarj desteği ile donatılması bekleniyor.

Daha önceki iddialar, cihazın Snapdragon 7+ Gen 3 mobil işlemcisi ile geleceğini öne sürüyordu. Ayrıca 16GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile çalışacağı tahmin ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OnePlus 13: Snapdragon 8 Gen 4 İlklerine Damga Vurabilir

Öte yandan, yeni nesil amiral gemisi OnePlus 13’ün Qualcomm’un yaklaşan Snapdragon 8 Gen 4 mobil işlemcisini ilk kullanan telefon olacağı bildiriliyor.

Önümüzdeki aylarda bu yeni cihazlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. 

ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti
ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti

Ekonomi

ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti

Petrol ihracatı kararı! Çin’de deprem etkisi yaptı... Amerikalılar, Çinlilere petrol satmayacak
Petrol ihracatı kararı! Çin’de deprem etkisi yaptı... Amerikalılar, Çinlilere petrol satmayacak

Dünya

Petrol ihracatı kararı! Çin’de deprem etkisi yaptı... Amerikalılar, Çinlilere petrol satmayacak

ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti
ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti

Ekonomi

ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti

İHA üretiminde Türkiye'nin gücü ne anlama geliyor? O isim canlı yayında Türkiye'ye açıkladı! Dünyada bir numara
İHA üretiminde Türkiye'nin gücü ne anlama geliyor? O isim canlı yayında Türkiye'ye açıkladı! Dünyada bir numara

Teknoloji

İHA üretiminde Türkiye'nin gücü ne anlama geliyor? O isim canlı yayında Türkiye'ye açıkladı! Dünyada bir numara

Türk şirketleri Sırbistan ülkesinde enerji yatırımı yapıyor! İki büyük gelişme... Yatırımlara başlayacaklar
Türk şirketleri Sırbistan ülkesinde enerji yatırımı yapıyor! İki büyük gelişme... Yatırımlara başlayacaklar

Ekonomi

Türk şirketleri Sırbistan ülkesinde enerji yatırımı yapıyor! İki büyük gelişme... Yatırımlara başlayacaklar

{relation id:1834880 slug:'turk-firmalar-ile-sirbistan-arasindaki-enerji-yatirimi-iki-buyuk-gelisme-yatirimlara-baslayacaklar'}

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23