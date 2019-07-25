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"Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor"

ECB Başkanı Mario Draghi:- "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor"- "Kalıcı düşük enflasyon oranlarını kabul etmiyoruz"- "ECB'de avro hedeflemesi yapmıyoruz, fiyat istikrarını hedefliyoruz"- "IMF Başkanlığı için müsait değilim"

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:24
"Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor"

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Almanya gibi imalatın çok önemli olduğu ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini belirterek, "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son gelen verilerin küresel ekonomik büyümede zayıflığa işaret ettiğini belirten Draghi, zayıf kalan ekonomik büyümenin, küresel ticaret gerilimleri ve belirsizliklerin yansıması olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik görünümün kötüye gittiğine işaret eden Draghi, Çin'deki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması ve anlaşmasız bir Brexit olasılığının görünümü etkilediğini vurguladı.

ECB Yönetim Kurulu'nun, orta vadeli enflasyon görünümünün hedefin gerisinde kalması halinde harekete geçmeye kararlı olduğunu belirten Draghi, "Cari enflasyondan memnun değiliz. Bugün görülen düşük enflasyonu kabul etmemiz söz konusu değil. Kalıcı düşük enflasyon oranlarını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün ECB'nin Yönetim Konseyi'nde enflasyon ve bankanın enstrümanları gibi konularda müzakereler gerçekleştirdiklerini aktaran Draghi, "Konsey üyeleri arasında görüş birliğinden ziyade görüşlerin birbirine yaklaşması söz konusu. Toplantıda olası faiz indirimi, varlık alımlarının büyüklüğü ve farklı bir hedefe doğru gitmemiz gerekip gerekmediği konusunda görüşme olmadı." şeklinde konuştu.


- "ECB'de avro hedeflemesi yapmıyoruz"


Mario Draghi, Avro Bölgesi'nde resesyon riskini hala oldukça düşük gördüklerini ancak ekonominin düşüşe geçmesi durumunda mali politikanın çok önemli olacağını ve önemli ölçüde mali teşvikler gerekeceğini söyledi.

Draghi, "ECB'de avro hedeflemesi yapmıyoruz, fiyat istikrarını hedefliyoruz. Aynı zamanda bankanın kullanılacak enstrümanlarda herhangi bir tercih sırası yok." dedi.

Ekonomide hala güç belirtilerinin olmasına karşın Almanya gibi imalatın çok önemli ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini aktaran Draghi, "Bu görünüm kötüye gidiyor. Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." diye konuştu.

Draghi, Christine Lagarde'ın ECB Başkanı olarak aday gösterilmesinden sonra boşalacak Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı'na ilişkin, "IMF Başkanlığı için müsait değilim." ifadesini kullandı.

Draghi'nin ECB Başkanlığı görevi, 31 Ekim'de sona erecek.


- ECB, faiz oranlarını sabit tuttu


ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit tutma kararı almıştı. Buna göre, politika faizi sıfır, 2016'dan beri eksi olan mevduat faizi yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te bırakıldı.

Yönetim Konseyi tarafından faiz oranlarının, en azından 2020'nin ortalarına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde veya daha düşük kalması da öngörüldü. Böylece banka, politika dilinde değişikliliğe giderek faiz indirimi sinyali verdi.

ECB açıklamasında, bankanın potansiyel yeni varlık alımlarının inceleneceği belirtilerek, parasal genişleme sinyali de verildi. Herhangi bir tedbir paketinin hangi sırayla gelebileceği konusunda ise görüş belirtilmedi.

Bu arada, ECB, 2,6 trilyon avroluk tahvil alım programını Aralık 2018'de sona erdirmeye karar vermişti.



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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:24
  1. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi
  2. ECB
  3. ekonomik görünüm
  4. imalat
  5. teşvik

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