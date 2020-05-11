Önemli hatırlatma! 5 Şeyin kıymetini bilin
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) şöyle buyurdu, "Allah derdi de çareyi de verdiği gibi, her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeble tedaviye devam ediniz. Fakat haramla tedavi etmeyiniz." (Ebu Davud, Tıb 11)
Peygamber Efendimiz (sav); "Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin:
-İhtiyarlık gelmeden gençliğin,
-Hastalık gelmeden sağlığın,
-Fakirlik gelmeden zenginliğin,
-Meşgul olmadan, boş zamanın,
-Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin" buyurdu.