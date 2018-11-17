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Önemli görüşme: Kaşıkçı, FETÖ, PKK...

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ, PKK ve Kaşıkçı konularını gündeme getirdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 06:41
Önemli görüşme: Kaşıkçı, FETÖ, PKK...

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD'de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan, Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD'nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.

İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi.

Fransa'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:41
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