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Korona Virüs Önemli gelişme: Covid-19 genelgesi yürürlükten...
Korona Virüs

Önemli gelişme: Covid-19 genelgesi yürürlükten...

Covid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan genelge yürürlükten kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 09:45:00 -
Önemli gelişme: Covid-19 genelgesi yürürlükten...

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge artık yürürlükte değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile 30 Haziran 2021 tarihli söz konusu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Genelgede, "Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

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