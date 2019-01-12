Önemli çağrı: Müslümanlar Kudüs'ü önce öğrenmeli, sonra oraya gitmeli

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Fotoğraf sanatçısı Aykut İnce, 'Fotoğraflarla Kudüs' sergisinde Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İnce, Filistinliler, Kudüs mücadelesinde Müslümanlar tarafından yalnız bırakılmamalı ifadesini kullanırken, tüm Müslümanları Kudüs'ü araştırmaya ve orayı ziyaret ederek öğrendiklerini pekiştirmeye davet etti.

Aykut İnce Kudüs'e ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Kudüs'te yaşananları tüm insanlara anlatabilmek için orada bir fotoğraf çalışması yaptım. Kudüs üç din içinde önemli bir alandır. Yahudiler ve Hristiyanların önem verdiği bir şehir. Biz Müslümanlar için önemi zaten tartışılamaz. Müslümanlar Kudüs konusunda iki net tavrı takınmalı. Kudüs'ü bilmek ve Kudüs'ü görmek. Bilmeleri gerekirken kastım; Kudüs'ün tarihi araştırılmalı. İslam için önemi öğrenilmeli. Gitmeleri gerekirken derken de; her şeyden önce Filistinli kardeşlerimize moral desteği vermeliyiz. Kenmdimizi onların yanında hissettirebilmeliyiz. İkincisi öğrendiklerimizi yerinde görerek geliştirmeliyiz. Geçmişte Müslümanlar hacca gitmeden önce Kudüs'e giderrlerdi. Ümmetin umudu Türk insanı Kudüs'e topyekün destek vermeli"