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Siyaset Önemli açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor
Siyaset

Önemli açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:43:00 - 2020-09-07 13:47:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nin ardından saat 15:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Erdoğan konuşmasında Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından asla vazgeçmeyeceğini belirten Erdoğan, Yunan tarafının hukuksuz uygulamalarını hatırlatarak Türkiye’nin hafife alınacak bür ülke olmadığını hatırlattı.

Konuşmasında koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Erdoğan Türkiye’nin bu süreçten en az zararla ayrılan ülkelerden birisi olduğunu kaydetti. Ekonominin tüm saldırılara rağmen güçlü olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumsuz eleştirilerde bulunan muhalefete de tepki gösterdi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

Sigorta sektörüne yeni bir vizyon kazandıracak stratejik bir hamleyi hayata geçiriyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

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