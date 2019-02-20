ÖNEM çocukları oynadı aileleri izledi

Ordunun Ünye ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Ordu Valiliğinin "Özel Nedenlerin Engelleri İle Mücadele (ÖNEM) Projesi” kapsamında tiyatro oyunu sergiledi.

Ordu Valiliği tarafından ÖNEM adlı proje ile öğrenciler sosyal aktivitelerden faydalanması amacıyla Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 8 kişilik tiyatro ekibi okul rehber öğretmeni Ayhan Kapıcı eğitiminde ailelere gösterildi. Dört aylık bir eğitim sonrası oynanan "Damat Adayları" isimli tiyatro gösterisi 1200 öğrenci ve 240 veliye sergilendi.

"Proje ile öğrencilerimiz başarı yakalıyor"

Projenin Çocuklarının sosyal etkinlikleri konusunda başarı sağlamasını amaçladığını söyleyen Okul Müdürü Kemal Türk, "Ordu Valiliğimizin düzenlemiş olduğu ÖNEM Projesi kapsamında okulumuzdaki öğrencilerimizle beraber bir tiyatro oyunu sergiledik. Bu günde amacımız ÖNEM çocuklarımızın tiyatrolarını hem aileleri hem de velilerimizde izlesin istedik. Buradaki amacın aslında velililerimizin öğrencilerimizin sosyal faaliyetleri konusunda başarılarını görmesini istiyoruz. Bu tür etkinliklerin okulumuzda devam etmesini istiyoruz. Bu öğrencilerimiz devamsızlığı ve okul kurallarına uyma konusunda sıkıntı yaşadığımız öğrencilerimizdir. Bu gibi faaliyetleri valiliğimizin başlatmasıyla beraber okul aksatma ya da devamsızlık gibi durumlar ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda bu gibi proje ve etkinliklerle beraber çocuklarımızın okula bakış açılarının değiştiğini görüyoruz. Tiyatromuzu ayrıca Ümit Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve İlçe Emniyet Müdürümüz Ahmet Aksu da izlemiş oldu” dedi.