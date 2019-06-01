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Önder öğretmen kardeşinin iliğiyle hayata tutunacak

Aydın’da bir buçuk ay önce Lösemi hastalığına yakalanan Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44), kardeşinin iliğiyle tekrar hayata tutunacak.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:39
Önder öğretmen kardeşinin iliğiyle hayata tutunacak

Aydın’da bir buçuk ay önce Lösemi hastalığına yakalanan Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz (44), kardeşinin iliğiyle tekrar hayata tutunacak.


Aydın’da 23 yıldır aktif olarak B klasman voleybol hakemi olarak görev yapan, Kadıköy Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Önder Yılmaz bir buçuk ay önce lösemi hastalığına yakalanarak sevenlerini üzdü. Yılmaz, hastalığının ortaya çıkmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hematoloji Bölümü’nde tedavi görmeye başladı. Önder öğretmen için uygun ilik arayışına başlanırken, sevindirici haber kardeşinden geldi. İstanbul’da Rehber Öğretmen olarak görev yapan Önder öğretmenin kardeşi Bülent Yılmaz’ın (42), bayram sonrasında ilik nakli için Aydın’a geleceği öğrenildi.


Nisan ayından bu yana devam eden tedavi sürecinin olumlu geçtiği öğrenilen Önder öğretmeni bu zor döneminde sevenleri, öğrencileri ve ailesi yalnız bırakmadı.


En büyük ilacının moral olduğunu dile getiren ve bu zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür eden Önder öğretmen, “ Bu destekler olmasaydı ve ben bu kadar yoğun bir ilgi ve sevgiyi görmeseydim her şey daha kötü olabilirdi. Hastaneye yattığım günden itibaren gerçekleşen yoğun bakım süreci sırasında telefon ile iletişim kurmam yasaklandı. Bu zaman zarfında arayanlara eşim bilgi vererek, bana da arayanların selamlarını iletti. Tedavi sürecim boyunca en büyük destekçilerimden birisi olan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu’na ve değerli ekibine de çok teşekkür ederim. Kendileri, zorlu süreçlerin kolay hale dönüştürülmesi konusundaki uzmanlıkları ile her zaman yanımdaydılar. Birkaç gündür evdeyim ve inşallah bayramdan sonra da kardeşimin donör olması ile ilik nakli olarak hastalığın belini bütünüyle bükmenin ve tam anlamıyla sağlığıma kavuşmanın ümidi içindeyim. En büyük ilacım moral. Kardeşimin desteği, sevenlerimin morali ve hocalarımın emekleriyle zorlu süreci atlatacağıma inanıyorum ” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:39
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