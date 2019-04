İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin inancına, değerlerine, tarihine, kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa etmeden hiçbir hedefe ulaşamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 57. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, derneği medeniyet davasının lokomotif kuruluşlarından birisi olarak gördüğünü vurguladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında görev ve sorumluluk üstlenmenin başlı başına bir paye olduğunu belirten Erdoğan, Genel Kurul'da görevi devredecek Halit Bekiroğlu'na hizmetleri için teşekkür ederken görevi devralacak Kamber Çal'a da çalışmalarında başarı diledi.

Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin gelişmesinde katkısı bulunan Sabri Otağ, Veysel Başar ve bugüne değin emeği geçmiş herkese teşekkür etti.

Derneğin, bugün hizmete girecek yeni binasının da hayırlı olmasını da dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kardeşlerim, Rabb'imizin hikmetlerini nebiler vahiy yoluyla, diğer insanlar ise okuma ve yazma vasıtasıyla, yani eğitim öğretimle keşfederler. Eğitim öğretimin amacı işte bu çerçevede ideal insan yetiştirmektir. Bizim medeniyetimizde ise eğitim öğretimin ulvi gayesi, salih insan yetiştirmektir. Milletimizin inancına, değerlerine, tarihine, kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa etmeden hiçbir hedefe ulaşamayız. Biz yıllarca milletimizin ihtiyacı olan işte bu eğitim öğretim modelinin en ideal yerinin imam hatip okulları olması için çalıştık. Birilerinin tasvir ettiği gibi değil hep ne derlerdi, 'Niye buraya geldiniz?', 'İmam mı olacaksınız?', 'Cenaze yıkayıcısı mı olacaksınız?'... O zamanki öğretmenlerimiz, meslek öğretmenlerini kast etmiyorum, hep bunu söylerlerdi. Hep bununla bir yılgınlık veyahut da 'Evde annenizle babanızla bunun kavgasını verin' gibi aba altından sopa gösterirlerdi. Tabii hamdolsun bu oyunlara gelmedik tam aksine bu oyunlar bozuldu ve bugünlere geldik. Kendi hayatımıza, kendi tecrübemize bakarak bunun öyle değil böyle olacağını gösterdik. Tek tipçi dayatmalarına karşı imam hatipliler, milletimizin kendi öz değerlerine uygun ve gerçek anlamda kuşatıcı insan yetiştirmek için öne çıkmıştır ve bunu da başarmıştır."

- "Ayrım yapamam"

İmam hatiplerin asıl misyonunu, Allah'ın insanlara verdiği okuyarak ve yazarak hikmetlerini arama görevini bihakkın yerine getirmek olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette herkes eğitim öğretim yoluyla bilginin peşinde koşacaktır ama bu en çok da imam hatiplerin görevidir. İşte bu bilinçle imam hatiplerde görev yapan öğretmenlerimiz ve bu davaya gönül vermiş büyüklerimiz salih insan yetiştirme mücadelesini sadece sınıflarla sınırlı olmayan bir şekilde yürütmüştür. Sonuçta ortaya bir imam hatip markası çıkmıştır. Yani bunu söylerken imam hatip okullarını bir kenara, fen liselerini, diğer meslek liselerini bir kenara, böyle bir ayrım yapmak için söylemiyorum. Bunu sadece ve sadece nasıl bir Galatasaray Lisesinden mezun olan, bir Galatasaray Lisesinin marka olarak önemini ortaya koymaya çalışıyorsa, Kabataş'tan mezun olan ortaya koymaya çalışıyorsa ben de tabii ki bir imam hatipli olarak bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Olay bu. Zaten bulunduğum makam, mevki böyle bir ayrımı yapmaya beni asla tecviz edemez, böyle bir ayrımı yapamam. Benim için imam hatipte okuyan da evladımdır, Galatasaray Lisesinde okuyan da evladımdır, Kabataş'ta okuyan da evladımdır, tüm Anadolu Fen Lisesinde okuyan evladımdır. Bu zaten aldığımız terbiyenin de gereğidir, öyle de yapmak durumundayız."

- "Sizlerden beklenen hakikat arayıcısı olmanızdır"

İmam hatip markasının, öğrencilerin ailelerinden başlayıp ders aralarına, ders sonrası faaliyetlere, yatılı kısımdaki sohbetlere kadar hayatın her anında gece gündüz çalışan dava adamlarının eseri olduğunu aktaran Erdoğan, "Tabii imam hatibi yatılı olarak okumuş öğrenci olarak da bunun farkındayım. Türkiye tek parti devrinin milletimizi topyekun mankurtlaşmayı hedef alan hastalıklı zihniyetinden kısmen de olsa eğer kurtulabilmişse imam hatipler etrafında yürütülen mücadele sayesindedir. Mensuplarını çatısı altında buluşturan bu kurumun misyonunu ne kadar iyi anlarsak sorumluluğumuzu o derece iyi idrak edebiliriz. Sizlerden beklenen sadece bu milletin değil, tüm ümmetin ve daha da ötesinde tüm insanlığın önünde bir ışık, bir rehber, bir hakikat arayıcısı olmanızdır. Üstadın deyimiyle bu gerçekten 'çok büyük ve aynı zamanda hor ve öksüz' bir davadır. Üstlendiğimiz bu ağır imtihanı başarıyla sonuçlandırmak için sonunda herhangi bir rütbe veya mal beklemeden, mükafatı sadece Rabb'imizden umarak, her an her gün durup dinlenmeden çalışacağız." dedi.

Bu kutlu dava yolunda verilen mücadelenin ve yapılan fedakarlıkların değerini asla unutmayacaklarını aktaran Erdoğan, "Kendi öz evlatları veya onlardan ayrı tutmadığı gençler imam hatiplerde okuyabilsin diye hayatlarını bu davaya adamış nice ak sakallı büyüğümüzün hatıraları gözlerimizin önündedir. İmam hatip okullarından ayrılmayı reddettikleri için eğitim hayatları zorlaşan hatta biten nice gencimizin, onların ailelerinin fedakarlıkları halen hafızalarımızda dipdiri durmaktadır. Hepsinin ötesinde şahsen kendi hayatımız ortadadır." şeklinde konuştu.

- Pınarhisar'dan gönderilen mektup

Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde bulunduğu için mezuniyet törenine katılamadığı oğlu Bilal Erdoğan ile arkadaşlarına yazdığı mektubu okudu. Erdoğan'ın okuduğu mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili gençler, sizin için bugünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu bilinçle hepinizi gönülden, yürekten selamlıyorum. Bu onurlu gününüzde yanınızda olduğumu özellikle bilmenizi istiyorum. Yanınızdayım, çünkü ben de sizden birisiyim, imam hatipliyim. Bu sıfatı hep onurla taşıdım. Bundan sonra da nerede hangi şartlarda olursam olayım onurla taşımaya devam edeceğim. Yanınızdayım çünkü oğlum, sizin aranızda, sizden biri. Bu sevinçli ama biraz da hüzünlü gününüzü bir kez daha kutluyorum. Hüznünüz, imam hatipli olmanız dolayısıyla size reva görülen muameleden dolayıdır. Bu benim de bedenimde ta derinlerde depreşen bir acıdır. Şu anda cezaevinde bulunuyor olmaktan daha derin bir acıdır bu ama inanıyorum ki buraya kadar dayanan sevgili oğullarım, kızlarım, siz daha zor olanına da dayanacak yapıdasınız. Değil mi ki yaprak dökümü gibi arkadaşlarınızın her biri bir yere savrulurken siz buradaydınız, imam hatip lisesindeydiniz. Öyleyse üzülmeyin. Yarına ilişkin umutsuzluğa düşmeyin. Kardeşliğinize güveni çoğaltın. Sizler birer meşalesiniz bu karanlık günlerimize. Değerinizi bilin ve koruyun. Sevgili oğlum, oğullarım, sevgili kızlarım, sevgili gençler, sizi gerçekten çok seviyorum. Tek tek her birinizin ellerinizin sıcaklığını ellerimde hissediyorum. Saçlarınızın kokusunu yüreğime çekiyor ve hepinizi kucaklıyorum. Bir kez daha gününüz, mezuniyetiniz hayırlı olsun derken geleceğinizin aydınlık olmasını diliyorum."

Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğinin görüldüğünü ifade eden Erdoğan, bunun için geleceğe de hep umutla bakmaya devam edeceklerini söyledi.

(Sürecek)