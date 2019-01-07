0553 313 94 23

Öncü Spor Oyunları başladı

- İmam Hatip Liseleri Arası Spor Oyunları, 12 branşta yapılacak

07 Ocak 2019 Pazartesi 22:44
Öncü Spor Oyunları başladı


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İmam Hatip Liseleri Arası Spor Oyunları (Öncü Spor Oyunları), masa tenisi müsabakalarıyla başladı.

Bahçelievler Koca Yusuf Spor Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile çeşitli okulların müdürleri katıldı.

Müsabakalar öncesi açılış konuşması yapan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, İstanbul genelinde büyük bir spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni nesilleri sporla ve kadim değerlerle buluşturma amacında olduklarını vurgulayan Kurt, önümüzdeki dönemde bu organizasyonu Türkiye genelinde yapacaklarını ifade etti.

Amaçlarının okullarda spor kültürünü geliştirmek ve sporun yaygınlaşması olduğunu belirten Kurt, yoğun emeklerin karşılığını öğrencilere sporu sevdirerek alacaklarını kaydetti.

İstanbul genelinden okulların katıldığı turnuvalara yoğun katılım sağlanırken, oyunlarda yaklaşık 15 bin sporcunun yarışması bekleniyor. 12 branşta yapılacak müsabakalar 28 Mart'a kadar devam edecek.






Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 22:44
  1. Masa Tenisi
  2. Öncü Spor Oyunları
  3. spor
  4. Yavuz Kurt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmaris'te 36 yıldır kömür yakmak yasak!
    1. Marmaris'te 36 yıldır kömür yakmak..
    2. Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Michael..
    3. Canan Karatay nasıl besleniyor? Ne..
    4. Beşiktaş'ta gerilim! İki yıldız..
    5. Samsun açıklarında batan gemi
    6. Cemal Kaşıkçı suikastının baş..
    7. Magandalara müjde! Mermi fiyatlarında..
    8. Yutulan çorba" Arabaşı" nasıl yapılır?..
    9. Bitlis'te eğitime kar engeli
    10. Hamas'tan arabuluculara "İsrail'i..
    11. Asılsız ihbarlar için bakanlıktan son..
    12. Kupada da VAR sistemine geçiliyor!
    13. Fenerbahçe, iki genç oyuncusunu Yeni..
    14. Roma döneminden kalma surlara tepki..
    15. AB utanmadan yalan söyledi:..
    16. 'Casus İHA' ilk uçuşunu başarıyla..
    17. "Vuslat", TRT 1 ekranlarında..
    18. Öncü Spor Oyunları başladı
    19. Futbol kulüplerinin idari ve mali..
    20. Bursa'da kartpostallık görüntüler...
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..