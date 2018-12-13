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Öncü Gençlik ve Spor Kulübünden yeni proje

13 Aralık 2018 Perşembe 11:59
Öncü Gençlik ve Spor Kulübünden yeni proje


İSTANBUL (AA) - Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul’da bulunan tüm imam hatip liseleri arasında 12 farklı branşta spor müsabakaları düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, etkinliğe yaklaşık 15 bin öğrencinin katılımının beklendiği belirtilerek, kayıtların 20 Aralık Perşembe günü başlayacağı duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen Spor Oyunları Projesi'nin 2 Ocak-2 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Açıklamada, Öncü Gençlik ve Spor Kulübünün spor faaliyetleri sayısının artarak devam ettiği aktarılarak, "Ücretsiz kaydı yapılan Spor Akademileri Hazırlık Kursları ve Kudüs Koşusu gibi önemli projelere imza atan Öncü Spor, spor ve gençlik üzerine yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Proje kapsamında, İstanbul’da bulunan tüm imam hatip liseleri arasında 12 farklı branşta spor müsabakaları düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.

Kulüp başkanı Yavuz Kurt, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sporu gençlerimizde bir yaşam tarzı haline getirmeye çalışıyoruz. Ahlakı ile spora kimlik kazandıran gençler yetiştirmeyi istiyoruz. Öncü Spor yüzlerce lisanslı sporcu ve birçok branşta faaliyetleriyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde müsabakalar organize etmeyi hedefliyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.



Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:59
  1. imam hatip liseleri
  2. Öncü Gençlik ve Spor Kulübü
  3. Spor Oyun Projesi
  4. Yavuz Kurt

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