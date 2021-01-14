Öncelikli aşı olacak meslekler hangileridir?

Geçtiğimiz gün Bakan Koca 14 Ocak tarihinden itibaren tüm ülkede sağlık çalışanlarından başlayarak aşı çalışmalarının başlayacağını bildirmişti. Son dakika haberlerine göre aşılamanın illerde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladığı söylendi.

Öncelikli olarak hangi meslek gruplarındakilerin aşılanacağı söz konusu. İşte koronavirüs aşı takvimi:

1. Grup

- Sağlık kurumunda çalışanlar (Kamu, öze üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrenciler dahil) Tüm (Kamu, serbest) eczane çalışanları (Eczane ve kalfalar dahil)

- Yaşlı , engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar,

- 65 yaş üzeri vatandaşlar (85 yaş ve üzeri vatandaşlardan aşılama başlayacak 65 - 69 yaş grubuna kadar devam edecek)

2. Grup - hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler

- Milli Savunma Bakanlığı

- İçişleri Bakanlığı

- Kritik görevlerdeki kişiler

- Zabıta ve özel güvenlik

- Adalet Bakanlığı

- Cezaevleri,

- Eğitim sektörü

- Gıda sektörü,

- Taşımacılık sektörü