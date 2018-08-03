Önceliklerini bilenler hedefe çabuk ulaşır

Yükseköğretim kurumları tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih süresi içinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Öğrenciler tercih listesine 24 programı alabilecek. Ancak hepsini doldurma zorunluluğu bulunmuyor.

GİTMEYECEĞİNİZ BÖLÜMÜ YAZMAYIN

Seçim sonucu yerleşme garantisi olan fakat kayıt yaptırılmayacak programlar da listeye alınmamalı. Çünkü kayıt yaptırılmasa bile gelecek yıl sınava girdiğinizde puanınız düşecek. Adayların tercihleri için ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu kullanmaları gerekiyor. Bu kılavuz basılmayacak ve dağıtılmayacak.

SEÇİMLER İNTERNETTEN YAPILACAK

Adaylar tercihlerini internet üzerinden ÖSYM’nin aday sayfasına girerek, kendileri yapacak. Bunun için de önce kılavuzun iyi incelenmesi gerekiyor. Kendinize örnek bir tercih listesi hazırlayın. Listenizdeki tüm bölümlerin gerçekten istediğiniz programlardan oluştuğuna emin olun. Sonrasında internet üzerinden tercihlerinizi yapın. Unutmayın sadece elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınacak. Adaylar önce tercih yapacakları tabloları belirledikten sonra istedikleri programları seçecek ve tercih listesine alacak. Bunu yaparken de programların kodları ve adlarıyla bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Ama tercihlerinize başlamadan önce tabloları belirlemelisiniz.

HANGİ TABLOYA BAKACAKSINIZ?

Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan yükseköğretim ön lisans programlarından birini seçecekseniz “tablo 3”e bakmalısınız. İki yıllık üniversite programlarının yer aldığı bu listeden tercih yapabilmek için adayların 2018-YKS’de ilgili puan türü Temel Yeterlilik Testi’den (TYT) 150 ve üzeri puan alması gerekiyor. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan yükseköğretim lisans programlarından birini seçeceklerin ise “tablo 4”e bakması gerekiyor.

4-6 yıllık üniversite programlarının bulunduğu bu liste içinden tercih yapabilmek için ise adayların ilgili puan türü EA-Söz-Say-Dil’de 180 ve üzeri puan alması gerekiyor. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarından birini tercih etmek isteyen adayların ise “tablo 5”e bakması gerekiyor.

YERLEŞTİRME PUANINA DİKKAT

Adaylar tercihlerini yaparken yerleştirme puanıyla, başarı sırasını dikkate almak zorunda. Çünkü sınav sonuç belgesinde hem Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal, Dil sınav puanları ve başarı sırası olacak hem de yerleştirme puan ve başarı sırası olacak. Yerleştirme puan ve başarı sıraları okul notlarınızın da eklendiği Ortaöğretim Başarı Puanı’nızın (OBP) 0.12 katsayıyla çarpılarak bulunan başarı sırası ve puanlar. Bir başka dikkat etmeniz gereken nokta da programların istediği özel koşulları taşıdığınızdan emin olmak olacak.

TERCİHTE PUANI DEĞİL BAŞARI SIRANIZI KULLANACAKSINIZ

Tercih yapan adayların en sık yaptığı hatalardan biri de puanları dikkate alarak, listelerini oluşturmalarından kaynaklanıyor. Oysa sıralama sınavlarında puanlar o yılın sınav sorularının zorluğuna ya da kolaylığına göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden de puan kullanarak tercih yapmak hatalı. Uzmanlar da zaten en doğru tercihin başarı sırası kullanılarak yapılacağını dile getiriyor.

ÇELİŞKİYE DÜŞMEYİN

Tercihlerde ilk olarak, adayların sınav sonuç belgesindeki puanlara değil yerleştirme başarı sıralarına dikkat etmesi gerekiyor. Üniversite sınavının bir sıralama sınavı olduğu düşünüldüğünde tercih yapacak adaylar kendi başarı sıralarıyla kılavuzda yazan başarı sıralarını karşılaştırmalılar ve puanları kesinlikle dikkate almamalılar.

ARALIĞI GENİŞ TUTUN

Her yıl bazı bölümlerde sürpriz düşüş ya da yükselişler olabiliyor. Bu yılki tercihlerde de bazı bölümlerin başarı sıraları beklenenden düşük ya da yüksek olabilir. Yani tercih yapacak adaylar başarı sıralarında değişmeler olacağını unutmadan tercih listelerini çok geniş bir aralıktan yapmalı. 24 tercih yapıldığı için ilk birkaç tercih kişinin kendi başarı sırasının çok daha üstünden yapılabilir. Tercih listesinin sonlarına doğru ise başarı sıralamasının altındaki yerler de yazılarak, tercih garantiye alınabilir. Ancak kesinlikle gitmeyeceğiniz okulları ya da okumayacağınız bölümleri yazmayın. Kazandığınız takdirde kayıt yaptırmazsanız bir sonraki sene sınava girdiğinizde puanınız kırılır.

SIRALAMADA İSTEK ÖNEMLİ

Tercihlerle ilgili karıştırılan en önemli nokta bölümlerin nasıl sıralanacağıdır. Çoğu aday yüksek başarı sırasından düşüğüne göre sıralama yapar ve aksi yapıldığında ölü tercih olacağını düşünür. Ancak tercih yaparken ilk olarak istenilen bölüm ve okulun hangisi olduğunun belirlenmesi gerekir. Örneğin yeni açılan programların herhangi bir puanı ve başarı sırası kılavuzda yazmaz. Dolayısıyla adayların yeni açılan programları tamamen istek sırasına göre listelerine eklemeleri gerekir.

ARAŞTIRMADAN KARAR VERMEYİN

Adayların meslek ve üniversite seçimiyle ilgili kapsamlı bir araştırma yapmaları gerekiyor. Hangi mesleğin kendilerine daha uygun olduğuna, üniversitelerin kampüslerinin nerede olduğu, vakıf üniversitesi seçeceklerse yıllık maliyetinin ne olacağı, tercih edecekleri bölümlerin ders içeriklerine mutlaka bakılmalı ve iyi bir araştırmadan sonra tercih listelerine alınmalı.

ALT VE ÜST LİMİT NASIL OLMALI?

Yükseköğretim programlarına her yıl sürpriz yerleşmeler de oluyor. İlk birkaç tercihinizde, başarı sıranızın ya da puanlarınızın yeterli olmayabileceği endişesi yaşamadan, mutlaka idealiniz olan bölümlere yer verebilirsiniz. Özellikle vakıf üniversitelerinin başarı sıralarında inişler ya da çıkışlar beklenmeli. Bu bağlamda üniversite adayları çok geniş bir yelpazeden tercihlerini oluşturmalı. Örneğin; 50 bininci olan bir aday 25 bininci başarı sırasıyla alan bir bölümü tercihlerine yazarak listesini oluşturmaya başlayabilir ve kendi başarı sırasının oldukça altında olan 100 bininci bir bölümü de son tercihi yaparak tercihlerini bitirebilir.