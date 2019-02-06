0553 313 94 23

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde başlatılan kampanya kapsamında Konya'da düzenlenen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil katıldı - Erdil:- "Trafik kazalarında rakamları bile söylemekten korktuğumuz çok büyük bir kaybımız var. Bir yılda 10 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bu önemli sorunu hep beraber yüksek bir duyarlılıkla sahiplenmek, bu alanda daha titiz ve dikkatli olmak zorundayız"

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:47
"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası

KONYA (AA) - İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde başlatılan "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında Konya’da düzenlenen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil katıldı.

Trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak ve yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan kampanya kapsamında Konya’da program düzenlendi.

Erdil, Anıt alanındaki programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu söyledi.

Trafik kazalarında çok fazla insanın hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını, büyük maddi kayıpların yaşandığını belirten Erdil, şunları kaydetti:

"Bu istikamette farkındalık oluşturmak için 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla bir eylem planı çerçevesinde sokaktayız. 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan edip, bu eylemleri belirli periyotlarda sürdürmeye devam edeceğiz. Trafik kazalarında rakamları bile söylemekten korktuğumuz çok büyük bir kaybımız var. Bir yılda 10 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bu önemli sorunu hep beraber yüksek bir duyarlılıkla sahiplenmek, bu alanda daha titiz ve dikkatli olmak zorundayız."

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise trafik kazalarının önlenebilmesi için insanların bilinçlenmesi gerektiğine işaret ederek, sürücüleri yaya öncelikli davranmaları konusunda uyardı.

Konuşmaların ardından saha uygulaması yürüyüşle başladı. Yürüyüş sırasında vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Etkinliğe Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:47
  1. "Öncelik Hayatın
  2. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil
  3. Konya
  4. Öncelik Yayanın"

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'da bina çökmesi
    1. Kartal'da bina çökmesi
    2. Konyaspor, Yeni Malatyaspor..
    3. Sebze meyve komisyoncuları Yeni Akit’e..
    4. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası sona..
    5. ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak
    6. Bakan Berat Albayrak sosyal medyadan..
    7. Emine Erdoğan Amerikalı heyeti kabul..
    8. İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın..
    9. Tenis: FED Kupası
    10. Çavuşoğlu'ndan Brezilya'ya Kudüs uyarısı
    11. TCMB'nin "II. Uluslararası Fotoğraf..
    12. Türkiye Rusya'nın vize kararından memnun
    13. Cezayir'de "okulda namaz kılınması..
    14. HDP'li Başkan: AK Parti kazanacağına..
    15. Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı
    16. Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in..
    17. Viyadükten düşerek yanan tırın..
    18. DHKP-C'li Aşoğlu'na Almanya'da 6 yıl 9..
    19. Beşiktaş'ta İlhan Mansız depremi!
    20. Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi