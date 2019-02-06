"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası

SAKARYA/ZONGULDAK/DÜZCE/BOLU/KOCAELİ/KARABÜK (AA) - İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Karabük'te etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, protokol üyeleri ve öğrenciler, Adapazarı ilçesinde düzenlenen etkinlikte, araçları durdurarak yaya geçidinden geçti.

Vali Nayir ve katılımcılar, daha sonra sürücülere kampanyanın anlatıldığı broşürler dağıttı.

Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 81 ilde eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildiğini belirterek, farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Vali Nayir, yayaların karıştığı kazaların sayısını azaltmak için uygulamayı kentte yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Trafikte daha saygılı olursak, sürücülerin yayalara daha fazla saygı gösterdiği, yayaların da sürücülere saygı gösterdiği bir ortam oluşturursak, ilimizin trafiğini daha iyi bir noktaya getireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

-Zonguldak

Zonguldak'ta düzenlenen etkinlik kapsamında, kent merkezindeki kaldırımlara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şerit çekildi.

Vali Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, Valilik binası önündeki yaya geçidinden caddenin karşı tarafına geçti.

Vali Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaya haklarına dikkati çekmek amacıyla uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.



Uyulması gereken kuralların olduğunu ifade eden Bektaş, "Yayalar yaya kaldırımlarını kullansınlar ve yoldan yürümesinler. Yaya geçitlerinde yoldan karşı karşıya geçsinler. Yaya geçitlerinde yayalar karşıdan karşıya geçerken ışık ve polis olmasa da arabalar ve sürücüler dursun istiyoruz." diye konuştu.

-Düzce

Düzce'de Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yaya geçidinde araçlar durdurularak, sürücülere broşür dağıtıldı.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada vatandaşların uygulamaya hassasiyet göstermelerini isteyerek, "İnşallah tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de önemli bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. İlimizde de bu duyarlılığı oluşturacağız. Biz hem sürücüyüz hem de yayayız. Bu manada çocuklarımızın güvenliği için vatandaşların güvenliği için yaya öncelikli trafik uygulamasına önem versin vatandaşlarımız." ifadelerini kullandı.

- Bolu

Bolu'da düzenlenen etkinlikte sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bolu Valisi Ümit tarafından durdurulan araçların sürücülerine trafikte yaya önceliği konusunda bilgi verildi. Vali Ümit, sürücülere ve araçtaki vatandaşlara günün anlam ve önemini ifade eden şapka, kaşkol ve karanfil hediye etti.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, valilik olarak farkındalık etkinliği yaptıklarını belirterek, "Bolu genelinde şu anda polis sorumlukluk alanında 95 noktada, jandarma sorumluluk alanında 16 noktada uygulama yapılmakta. Kentte 345 polis ve 200 jandarma personelimiz bu farkındalık faaliyetini sürdürüyor." diye konuştu.

Vali Ümit, amaçlarının yayaların trafik kazalarında canlarını kaybetmemesi olduğunu, bunun için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Ümit, etkinliğe katılan öğrencilere şapka ve kaşkol dağıtarak, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Vali Hüseyin Aksoy, idareciler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yaya geçidi kullanımı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinlikte, trafik polisleri tarafından da sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, Kocaeli genelinde 152 noktada 1147 personelle yaya geçitlerinde uygulamanın vatandaşlara tanıtıldığını ifade etti.

Çalışmaların yıl boyu devam edeceğini ifade eden Aksoy, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de özellikle polis ve jandarma teşkilatlarımız, bu konuda toplumu bilinçlendirmek adına eğitim çalışmalarına yıl boyu devam edecek. Temel amacımız, yayalarımızın trafik akışından olumsuz etkilenmemesi ve sürücülerimizin de özellikle yayalara öncelik hakkı tanıma konusundaki duyarlılıklarını üst noktaya taşımalarını sağlamaktır." diye konuştu.



- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, protokol üyeleri ile öğrencilerin yer aldığı Karabük'teki etkinlikte, katılımcılar yaya geçidini kullanarak caddenin karşı tarafına geçti.

Trafik polisleri de sürücülere ve vatandaşlara kampanyanın anlatıldığı broşürler dağıttı.

Vali Gürel, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, yaya bilincini oluşturmak adına il genelinde uygulama gerçekleştirdiklerini, bunun yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.