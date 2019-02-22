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Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın

Samsun’da ortaokul öğrencileri, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlı proje kapsamında trafik ışığı olmayan yaya geçidinden karşıya geçti ve sürücülere broşür verdi.

22 Şubat 2019 Cuma 16:32
Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın

Samsun’da ortaokul öğrencileri, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlı proje kapsamında trafik ışığı olmayan yaya geçidinden karşıya geçti ve sürücülere broşür verdi.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” hükmü getirildi. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmış ve uyulması gereken hususlar İçişleri Bakanı’nın imzalı talimat yazılarıyla belirtildi.



Öğrenciler sürücülere broşür verdi


Yıl boyu devam etmesi istenen etkinlik faaliyetleri kapsamında özellikle okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik, belirlenecek okulların okul geçitlerinde, okul giriş çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmaya yönelik İlkadım Gazi Ortaokul öğrencileri "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlı proje kapsamında okul önünde trafik ışığı olmayan yaya geçidinde yolun karşısına geçti ve duyarlı sürücülere broşür verdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve okul idarecilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler polis ekipleri eşliğinde toplu halde yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Birçok sürücü öğrencilere yol verirken bazı sürücüler ise öğrencilere yol vermedi. Öğrenciler, duyarlı davranıp kendilerine yol veren sürücülere broşür verdi ve teşekkür etti.



"İnşallah tüm Türkiye’de tam anlamıyla yerleşir bu uygulama"


Proje hakkında açıklamalarda bulunan okul müdürü Erkan Seyrek, öncelik yayaların dediklerini belirterek, "Çünkü hepimiz birer yayayız. Karşıdan karşıya geçerken araçların durması ve bir farkındalık oluşturma açısından bu uygulamanın yerinde olduğunu düşünüyorum. İnşallah tüm Türkiye’de tam anlamıyla yerleşir bu uygulama. Uygulama sayesinde inşallah bu konuda daha da bilinçli oluruz" dedi.



"Projeden memnunuz"


Öğrencilerden Burak Kocatürk ise projeden memnun olduğunu dile getirerek, "Bu projenin toplumun bilinçlendirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Önceden yolun karşısına geçmek çok zor oluyordu. Bu projeden sonra artık daha kolay geçiyoruz" diye konuştu.


Sürücüler de, projenin çok güzel ve yararlı olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:32
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