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Ahmet Ağaoğlu: Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayımlanan yazısında, 7 aylık görev süresinde tüm önceliklerinin ekonomik durumu toparlamak olduğunu belirtti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:10
Ahmet Ağaoğlu: Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, olağanüstü bir genel kurulda ve olağanüstü şartlar altında göreve geldiklerini belirtti.

"Mirasi büyüklerimizden devralmıştık"

Göreve geldiklerinde, akıllarında sadece Trabzonspor'un geleceğine sahip çıkma düşüncesi olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Ne kulübün borçlarını yük olarak gördük ne de camianın yılgınlıklarını… Trabzonspor'a gönül veren tüm taraftarlarımız gibi bizler de Trabzonspor mirasını büyüklerimizden devralmıştık ve sadece kulübün zor zamanında böyle bir göreve layık görülmenin onurunu taşıyorduk." ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı"

"Bu yedi ay boyunca tüm önceliğimiz, kulübün ekonomik durumunu toparlamaktı." şeklinde görüş belirten Ağaoğlu, "Enerjimizin ve mesaimizin çok büyük bir bölümünü buna ayırmıştık. Yeni gelir kaynakları yaratmak, yeni sponsorlar, destek ve bağışlar bulmak için çalıştık. Bu çabadan arta kalan zamanımızda ise geçmişin kırgınlıklarını, yılgınlıklarını geride bırakarak, camiamızın yeniden bütünleşmesi için çalıştık. Bu çabanın bir de adı vardı: #YanYana! Amacımız, bordo ve mavi gibi yan yana durarak, özlenen, kenetlenen Trabzonspor'u ortaya koymaktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Rahat bir vicdanla sesleniyorum"

Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlara da seslendiği yazısında, şunları kaydetti:

"Bugün geride bıraktığımız yedi ayın muhasebesini yaparken, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaktan belki biraz yorgun düşmüş ama verdiğimiz hizmet ve ortaya koyduğumuz çabadan dolayı rahat bir vicdanla size seslenebiliyorum. Biz bu kulüpte yöneticilik yapmanın büyük bir onur olduğuna inanırken, bu unvana haksızlık edenler de vardı. Yöneticiliğimiz boyunca bir başka önceliğimiz de onlardan hesap sormak oldu, olmalıydı. Bu nedenle geçmişin büyük ve sarması zor yaralarını ortaya çıkardık. Bu anlamda Trabzonspor'a yakışır bir yönetim ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor dik oynardı. Dik oynadığımız gibi dik yönetmenin rahat vicdanıyla…"

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:10
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Trabzonspor
  3. Trabzonspor Dergisi

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  • serdar61serdar611 sa önce
    seninleyiz başkan...
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