"Önce yemin ettirdiler, sonra soruları projeksiyonla duvara yansıttılar"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, komiser yardımcılığı sınavı öncesi örgüt üyelerinin soruları kendilerine gösterdiğini belirterek, "bir odaya sırayla alınarak kendilerine yemin ettirildiği, daha sonra komiser yardımcılığı sınav sorularının projeksiyon cihazıyla duvara yansıtıldığı" itirafında bulundu.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Taner G. ve avukatı ile müşteki Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, 2011 yılında Ankara'da gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavı öncesi görev yaptığı Eskişehir'de sınav sorularını örgüt üyelerinin kendilerine gösterdiğini anlattı.

Soruların kendilerine verilmesinden sonra örgütün irtibatı kestiğini iddia eden Taner G, şöyle savunma yaptı:

"Sınavdan bir ya da iki gün önce Hasan K. ile otogarın yanında bulunan bir marketin önüne gittik. Burada Rüştü Ç. ve Mustafa M'yi gördüm. Fehmi isimli kişi araçla geldi ve bizi adliyenin civarındaki bir bekar evine getirdi. Fehmi isimli kişi herkesi tek tek odaya çağırdı. Ben girdiğimde bana yemin ettirdi. Çıkması muhtemel soruları vereceğini söyledi. Daha sonra projeksiyon cihazıyla soruları duvara yansıttı. Yani 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavı sorularını örgüt bize gösterdi. Sınavda gösterilen sorulardan çoğu çıktı fakat kaç sorunun birebir aynı olduğunu hatırlamıyorum."

- "Soruları görmeniz hırsızlık değil mi?"

Mahkeme başkanının sanığa "Peki soruları görüyorsunuz. Sınavda faydalanıyorsunuz. Belki de size böyle bir imkan tanımasa başkaları emeğiyle komiser yardımcısı olacak. Soruları görmeniz hırsızlık değil mi? Birileri o soruları almak istese milyarlar vermesi gerekebilir. Bunlar size neden bu soruları verip sonra ilişkisini kesti?" sorusu üzerine sanık Taner G, "Haklısınız. Hırsızlık oluyor. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın "dolandırıcılık" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.