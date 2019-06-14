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Önce Yaya “ projesi hayata geçiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019’un“ Yaya Öncelikli Trafik Yılı “ ilan edilmesinin ardından Antalya’nın ardından Alanya’da da okul önleri ve trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaklarda “ Önce Yaya” görselleri çiziyor.

14 Haziran 2019 Cuma 12:29
Önce Yaya “ projesi hayata geçiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019’un“ Yaya Öncelikli Trafik Yılı “ ilan edilmesinin ardından Antalya’nın ardından Alanya’da da okul önleri ve trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaklarda “ Önce Yaya” görselleri çiziyor.


İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya’da başta okullar olmak üzere trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaklarda “ Önce Yaya” görseller çizmeye başladı. Ekipler gelen talepler doğrultusunda Toslak, Emişbeleni ve Payallar’daki okulların önündeki yollarda çalışmalarını gerçekleştirdi. Gelen talepler öncelikli olmak üzere diğer yerlerde de çalışmalar yapılacak.



İlk geçiş hakkı yayanın


İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgede, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmü yer alıyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:29
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