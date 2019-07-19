0553 313 94 23

Önce uyarı daha sonra ceza

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki il emniyet müdürlüklerine verilen talimatla kentlerde trafik güvenliğini ve akışını tehdit eden ikinci sıra park etmiş araçlar Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) ile denetlenecek.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:34
Önce uyarı daha sonra ceza

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki il emniyet müdürlüklerine verilen talimatla kentlerde trafik güvenliğini ve akışını tehdit eden ikinci sıra park etmiş araçlar Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) ile denetlenecek. Bu kapsamda hayata geçen uygulama kapsamında Eskişehir’de, ana arter caddeler üzerinde ikinci sıra hatalı park eden araçlar KGYS ile tespit edilerek sürücüleri uyarıldı.


İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce Temmuz ayı başında ülke genelindeki il emniyet müdürlüklerine verilen talimatla artık kentlerde trafik güvenliğini ve akışını tehdit eden ikinci sıra park etmiş araçlar KGYS ile denetlenecek. Hayata geçen uygulama kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin ana arter caddeleri üzerinde ikinci sıra hatalı park eden araçları KGYS ile tespit ederek sürücülerini uyardı. Ayrıca trafik ekipleri, uygulama kapsamında sürücülere KGYS hakkında bilgi de vererek dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



“Ana arter caddeleri KGYS yardımıyla izlemeler yapıyoruz”


Yapılan uygulamalar ve KGYS hakkında bilgi veren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcı Hakan Biçer, “İçişleri Bakanlığımızın bu aybaşında il emniyet müdürlüklerimize göndermiş olduğu yazıyla, illerimizde bulunan ana arterler üzerindeki caddelerde ikinci sıra hatalı park etmiş araçların trafik akışına ve trafik güvenliğine oluşturduğu engellerden dolayı, bu araçların ilimizde bulunan Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) ve daha sonra yapılacak kamera sistemleriyle denetlenerek takip edilmesi ve cezalandırılması emri verilmiştir. Bu kapsamda biz de şehrimizde, ana arter olarak kabul etmiş olduğumuz Üniversite, Cengiz Topel, Kızılcıklı, Şair Fuzuli, Yunus Emre ve İbrahim Karaoğlanoğlu caddeleri ile Atatürk Bulvarı’nda Kent Güvenliği Sistemi yardımıyla izlemeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



“İkinci sıra park etmiş araç sürücülerimizi 10-15 gün boyunca uyararak bilgilendirme ve eğitim çalışması yapacağız”


Ayrıca Biçer, sürücülerin belirli süre zarfında KGYS hakkında bilgilendirileceğini de söyleyerek, “Trafiğin akışını olumsuz etkileyen, ikinci sıra park etmiş araç sürücülerimizi 10-15 gün boyunca uyararak bilgilendirme ve eğitim çalışması yapacağız. Böylelikle sisteme geçişi kolaylaştırıyoruz. Bundan sonra kentte bulunan kameralarla izleyerek, ikinci sırada park etmiş araç sürücülerine gerekli cezaları tatbik ederek, plakalarından ulaşıp araçlarının hareketini sağlamak üzere çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda da ilimizde şuan için 4 ana caddeye Kızılcıklı, Şair Fuzuli, Üniversite ve Cengiz Topel caddelerine belediyemizle beraber tabelalarımızı yerleştirdik. Yine bu tabelalarımızı sık sık bu ana arter caddelerimize yerleştirerek sürücülerimizin dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyaracağız. Hatalı parklarda cezamız 108 TL bu şekilde ceza tatbik ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavgada silahla yaralan kadın kurtarılamadı
    1. Kavgada silahla yaralan kadın..
    2. Acıbadem Üniversitesi ücretleri ne..
    3. MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
    4. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Orgeneral..
    5. Merkez Bankası rezervleri
    6. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Barış ve..
    7. "İktidarda AK Parti mi var Mor Çatı mı?"
    8. Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da..
    9. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın..
    10. Atakum’a 4 bin kişilik öğrenci yurdu..
    11. CHP'li belediyenin hizmet anlayışı bu..
    12. Merkez Bankası yıl sonu dolar..
    13. Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş..
    14. Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe..
    15. "On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir..
    16. Daniel Klein fuar öncesi yeni..
    17. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    18. İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer..
    19. Giresunspor Başkanı Eren: “Hocamızın..
    20. Başkan Ataç Kentsel Gelişim..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!