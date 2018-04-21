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Önce tokalaştı ardından vurdu!

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda tekstil atölyesi sahibi, alacaklısı tarafından silahla vuruldu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:36
Önce tokalaştı ardından vurdu!

İstanbul Sultangazi'de tekstil atölyesi sahibi iş adamı, tokalaştığı alacaklısı tarafından vuruldu.

Olay, Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 78. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Sokak üzerinde tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran, alacaklısı olduğu iddia edilen kişiyle dükkan önünde konuşmaya başladı. Konuştuğu şahıs, Nalkıran ile tokalaştıktan sonra arkasını döndü ve bir anda belindeki silahı çıkardı.

Nalkıran, saldırganın elindeki silahı almak için hamle yaptı ve ikili arasında boğuşma başladı. Boğuşma esnasında silahtan çıkan kurşunlar Nalkıran'ın kasığına isabet etti. Kavgaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar şahsın elindeki silahı aldı. Şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığına isabet eden kurşunlarla yaralanan Nalkıran'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Nalkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:36
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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