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Önce sandığa sonra sahile koştular

Marmaris’te oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde aldı.

31 Mart 2019 Pazar 14:18
Önce sandığa sonra sahile koştular

Marmaris’te oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde aldı.


Marmaris’te sabah saatlerinde başlayan Mahalli İdareler seçimleri oy kullanma işlemleri devam ediyor. İlçede 212 sandık 68 bin 515 seçmen oy kullanacak. Oylarını kullanan vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde ve sokaklarda aldı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla kamp çadırı kurarken bazıları da denize girmeyi tercih etti. İlçede yaşayanlarından bazıları ise tercihini yürüyüşte ve kafelerde oturmadan yana kullandı. Körfezde jetski kullananlar ise görsel şölen oluşturdu.Çocuklarıyla sahilde çadır kuran Serhan İmece, “Oyumuzu kullandık çocuklarla birlikte güneşin tadını çıkarıyoruz. Kışın son ayları, yaza doğru gidiyoruz her şey güzel. Marmaris’te yaşamak çok güzel.” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:18
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