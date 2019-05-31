Önce polis otosuna çarptı ardından otomobilin altında kaldı BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde polis otosuna çarpıp başka bir otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde polis otosuna çarpıp başka bir otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ören’den ilçe merkezine gelen Zülfikar Yazgan (41) yönetimindeki 16 CGS 55 plakalı motosiklet, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu önünde dönüş yapan polis otosuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan Yazgan, karşı şeride savruldu. Yazgan, karşı şeritten gelen Yılmaz T.’nin(67) kullandığı 34 GB 7286 plakalı otomobilin altında kaldı. Bir süre otomobilin altında sürüklenen Yazgan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yazgan’ı Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zülfikar Yazgan kurtarılamadı. Yazgan’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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