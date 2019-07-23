Önce öz çekim yaptı, sonra saldırdı

Başkentte bir kişi çıktığı üst geçitten intihar etmek istedi. İntihar girişiminde bulunan şahıs kendisini uyaran vatandaşlara saldırınca polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde bulunan üst geçide çıkan bir kişi intihar etmek istedi. Elindeki telefonlakonuştuğu bir kişi ile tartışan şahsın öz çekim yaptığı görüldü. Bu sırada şahsı gören bazı vatandaşlar intihardan vazgeçirmek için uyarıda bulundu. Öfkelenen şahıs kendisini uyaran vatandaşlara ve belediye çalışanlarına saldırdı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı.