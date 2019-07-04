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Önce muhtarlarla toplantı ardından açılış

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi mahalle muhtarları toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
Önce muhtarlarla toplantı ardından açılış

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi mahalle muhtarları toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Şehzadeler Kaymakamlığında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliği ve kaymakamlıklarda kurularak 15 Temmuz 2019 günü faaliyete geçirilecek olan proje kapsamında Şehzadeler Kaymakamlığı Açık Kapı Bürosunun açılışı gerçekleştirildi.


Şehzadeler ilçesi mahalle muhtarları toplantısı, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi.


Vali Ahmet Deniz Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, kurum amirleri ve Şehzadeler ilçesi mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıda, muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Vali Deniz, muhtarlarla yapılan toplantıların önemli olduğunu, sorunların çözümünde daha kolay yol alındığını ifade ederek, “Yaptığımız toplantılar sayesinde mahallenizde yaşayan vatandaşların talep ve istekleri bizlere iletiliyor. Bizler de Devletimizin imkanları dahilinde istek ve talepleri yerine getirebilmek, sorunları çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz.” dedi.



Açık Kapı Bürosu açıldı


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliği ve kaymakamlıklarda kurularak 15 Temmuz 2019 günü faaliyete geçirilecek olan proje kapsamında Şehzadeler Kaymakamlığı Açık Kapı Bürosunun açılışı da Vali Ahmet Deniz tarafından gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında açılışı gerçekleştirilen Açık Kapı Bürosu sayesinde, vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin daha kolay sağlanacağını, başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını ifade eden Vali Deniz, Açık Kapı Bürosunun hayırlı olmasını temenni ederek, çalışanlara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
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