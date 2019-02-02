"Önce millet, önce memleket diyeceğiz"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah var gücümüzle çalışıp önce millet, önce memleket deyip tevazu içerisinde hareket edip, gönül belediyeciliğini tüm Kayserili vatandaşlarımıza tanıtmak suretiyle bu seçimi başarılı bir şekilde yürütürüz." dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Kurum, Erkilet Mahallesi'ndeki TOKİ çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

KUMSmall projesi kapsamında yapılan alışveriş merkezini gezen Kurum, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunup bir dükkanda pastırma kesti.

Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kurum, burada yaptığı açıklamada, bugün Kayseri'de birçok noktayı gidip gördüklerini ve toplantılar yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum, şehrin geleceğini, vatandaşların yaşam standardını artırmak adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifesto çerçevesinde, millet bahçesinden kentsel dönüşüme, atık su, yağmur suyu, düzenli depolama, şehirle ve yaşamla ilgili yapılması gereken her şeyi planlama çerçevesinde öncelik sıralamasına göre yapmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Daha önce 24 Haziran'da yüzde 71 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Kayserililere teşekkür eden Kurum, "31 Mart yerel seçimlerinde de inşallah var gücümüzle çalışıp önce millet, önce memleket deyip tevazu içerisinde hareket edip, gönül belediyeciliğini tüm Kayserili vatandaşlarımıza tanıtmak suretiyle bu seçimi başarılı bir şekilde yürütürüz. Bu seçim vesilesiyle tüm teşkilatımıza, belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.