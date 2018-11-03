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Önce liderler görüştü, sonrasında zirve başladı!

Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşmesinin sonrasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na geçildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:34
Önce liderler görüştü, sonrasında zirve başladı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna  Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesi sona erdi. 

Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına  kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.

Öte yandan Mabeyn Köşkü'nde, Türkiye ve Ukrayna bayrakları göndere  çekildi.

"Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu"  

"Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey  Yedinci Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği  Konseyi Oturumu", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet  Başkanı Petro Poroşenko başkanlığında başladı. 

Basına kapalı gerçekleşen oturum devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:34
  1. Erdoğan

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