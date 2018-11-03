Önce liderler görüştü, sonrasında zirve başladı!
Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşmesinin sonrasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na geçildi.03 Kasım 2018 Cumartesi 17:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesi sona erdi.
Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.
Öte yandan Mabeyn Köşkü'nde, Türkiye ve Ukrayna bayrakları göndere çekildi.
"Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu"
"Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı" kapsamında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığında başladı.
Basına kapalı gerçekleşen oturum devam ediyor.
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