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Önce kurşunladılar sonra kundakladılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce ateş edildi, sonra kundaklandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:25
Önce kurşunladılar sonra kundakladılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce ateş edildi, sonra kundaklandı.


Olay, Barbaros Mahallesi 0645 Sokak 28 no’lu evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ç. isimli kişinin evine gece 00.30 sıralarında pompalı diye tabir edilen av tüfeğiyle ateş edildi. Yine gecenin karanlığında yararlanan kişi veya kişiler evi kundakladı. Evin girişindeki bölüm ile bir odada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:25
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