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Önce korumasını kovdu, şimdi de özel kalem müdürünü

1 Mayıs etkinliklerinde göstericiyi döven korumasını kovan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özel kalem personelini de değiştiriyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:10
Önce korumasını kovdu, şimdi de özel kalem müdürünü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir göstericiyi döven korumasını görevden aldıktan sonra, benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için özel kalem personelinde değişiklik emri verdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hızlı hareket etmemekle eleştirilen Macron, Pazar günü bazı bakanlarını toplayarak durum değerlendirmesi yaptı.

Benzer bir olayın tekrarlanmaması için Cumhurbaşkanının başdanışmanlarından Alexis Kohler'e, Macron'un özel kalem müdürlüğünü yeniden yapılandırma görevi verildiği açıklandı.


Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan güvenlik danışmanı Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs eylemleri sırasında göstericilere başındaki polis kaskıyla saldırırken görüldüğü bir video kaydı sosyal medyada paylaşılmıştı. Le Monde gazetesi video kaydındaki kişinin Benalla olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, olayla ilgili "yeni gerçeklerin" ortaya çıkmasının ardından Macron'nun Benalla'yı kovmaya karar verdiği belirtildi.

Macron'un yaşananları kabul edilemez olarak nitelediği ve cezasız kalmayacağını söylediği de aktarıldı.

Bu kişinin Benalla olduğunun tespit edilmesinden sonra, muhalif liderler Macron'u güvenlik görevlisini hemen kovamamakla ve sessiz kalmakla eleştirmişti.

Olayın ardından Mayıs ayında Benalla'nın iki hafta görevden uzaklaştırıldığı ancak olayla ilgili soruşturma başlatılmadığı da ortaya çıktı.

BBC muhabiri Hugh Schofield, olay basına yansımadan önce Macron'un olaydan haberinin olmasının muhemel olduğunu belirtiyor.

Savcılık Benalla hakkında "şiddet, polis memurunun yetki alanına girmek ve hakkı olmadığı halde polis rozeti takmaktan" soruşturma başlatmıştı.

Video kaydında görülen bir diğer kişi olan, Macron'un partisi En Marche (Yürüyüş) çalışanı Vincent Crase hakkında da soruşturma başlatıldı.

Olay yaşanırken çevredeki polislerin cumhurbaşkanlığı görevlisini durdurmaması da kamuoyunda tepki çekti.

Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Gérard Collomb'un bugün parlamentoda ifade vermesi bekleniyor.

(BBC Türkçe)

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:10
  1. Emmanuel Macron
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