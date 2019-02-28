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Yaban domuzu önce köpeği parçaladı sonra da avcıyı yaraladı!

Bursa'da kızgın bir yaban domuzu avcının iki bacağını yaralarken köpeğini de parçaladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:58
Yaban domuzu önce köpeği parçaladı sonra da avcıyı yaraladı!

Alınan bilgiye göre, Yalova’ya bağlı Çukurköy’den gelen Erkan Meriç, avcı arkadaşlarıyla birlikte Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'ne geldi. Ormanlık alanda çok sinirli bir domuz avcılara saldırdı. Yaban domuzu, dişleriyle Erkan Meriç’in iki bacağını da biçti. Öfkeli domuz, 20 bin liralık tazıyı ise dişleriyle biçerek öldürdü. Domuz, avcılar tarafından güçlükle öldürülebildi.

Ameliyata alındı

Kanlar içinde kalan Erkan Meriç, arkadaşları tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç’in iki bacağındaki derin yaralar iki saat süren ameliyatın ardından dikildi. 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:58
  1. Yalova
  2. domuz
  3. Bursa

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