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Önce kasadaki parayı sonra sigarayı istediler

Yüzü maskeli iki kişi petrol istasyonunun market bölümüne girerek kasadaki para dahil çalışanın kendi parasını ve dört paket sigarayı alarak kaçtı.

19 Temmuz 2019 Cuma 04:34
Önce kasadaki parayı sonra sigarayı istediler

Yüzü maskeli iki kişi petrol istasyonunun market bölümüne girerek kasadaki para dahil çalışanın kendi parasını ve dört paket sigarayı alarak kaçtı.


Kasa görevlisinin cebindeki parasını da aldılar


Soygun, saat 02.20 sıralarında İstanbul’un Pendik ilçesi, Orta Mahallesi’nde D-100 karayolu üzerinde bulunan petrol istasyonunda gerçekleşti. Araçla gelen soygunculardan iki kişi maske ile yüzlerini kapatarak istasyonun market kısmına yöneldi, silah çıkartan soyguncu kasa görevlisinden kasadaki paraları vermesini istedikten sonra görevlinin cebindeki 10 lirayı da istedi. Kasadaki üç ile dört bin lira arasında parayı alan soyguncular kasiyerin cebinde ki on lirayı ve dört paket sigarayı alarak geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. Araç içerisinde sürücü koltuğunda bir kişinin daha bulunduğunu ifade eden istasyon görevlileri anında polis ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izlerken olay yeri inceleme ekipleri soygunun gerçekleştiği alanda parmak izi aradı. Soygun saatinde istasyonda bulunan pompa görevlisinin aldığı plaka polis ekiplerine bildirilirken soygunu gerçekleştirdiği belirtilen iki kişi ve aracı kullanan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 04:34
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