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Önce kapkaç yaptılar, sonra "geçmiş olsun" dediler

Adana’da bir kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçan zanlılar, polisi fark edince telefonu bir çocuğa verip polis merkezine götürmesini isteyip daha sonra da telefonunu çaldıkları kadının yanına giderek "Geçmiş olsun bir çocuğun elinde telefon gördük senin telefonun olabilir, bence sen polise git" diyerek kaçmak istediler ancak polise yakalandılar.

22 Mart 2019 Cuma 08:49
Önce kapkaç yaptılar, sonra "geçmiş olsun" dediler

Adana’da bir kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçan zanlılar, polisi fark edince telefonu bir çocuğa verip polis merkezine götürmesini isteyip daha sonra da telefonunu çaldıkları kadının yanına giderek "Geçmiş olsun bir çocuğun elinde telefon gördük senin telefonun olabilir, bence sen polise git" diyerek kaçmak istediler ancak polise yakalandılar.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge B. (33) bir mahalle muhtarının kızı olan arkadaşının evlerinden çıkıp kendi evlerine gitmek isterken E.A.’nın (17) kullandığı motosiklet genç kadına yaklaştı. Motosiklette arkada oturan Ömer Y. (23) kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Bu sırada genç kadın çığlık atınca çevredeki vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede en yakın güven tim ekipleri olay yerine geldi. Yüzleri kar maskesiyle kapalı olan şahıslar kaçarken güven tim ekiplerini görünce kapkaç yaptıklarına pişman oldu. Zanlılar kar maskelerini çıkartıp yoldan geçen bir çocuğa da cep telefonunu vererek, "Bu telefonu al polis merkezine götür" dedi. Çocuk da telefonu alıp polis merkezine doğru yola çıktı. Bu sırada zanlılar tekrar genç kadının yanına gidip "Telefonunuz mu çalındı, geçmiş olsun. Az önce bir çocuk gördük elinde bir telefon vardı siz polis merkezine gidin bence" dedi.


Şahıslar daha sonra da olay yerinden ayrıldılar. Ancak olay yerine gelen polis bir süre sonra zanlıları kullandıkları motosikletten teşhis edip Meydan Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Zanlılar önce cep telefonu çaldıklarını kabul etmedi ancak daha sonra cep telefonunu aldıklarını ancak polisi görüp korkarak pişman olduklarını ve telefonu bir çocuğa verip 5 Ocak Polis Merkezine gönderdiklerini, telefonu kadının oradan alabileceğini söyledi. Bunun üzerine genç kadın gidip telefonunu aldı. Yaşı küçük şahıs çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken, diğer zanlı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürüldü.


Bu arada yapılan çalışmada zanlıların kullandığı motosikletin de 19 Mart günü çalındığı tespit edildi. Ayrıca zanlıların kapkaç, yağma, uyuşturucu, ruhsatsız silah bulundurma, adam yaralama, tehdit gibi suçlardan kaydı bulunduğu ileri sürüldü.


Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Y. tutuklanırken, E.A. ev hapsi cezası aldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 08:49
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