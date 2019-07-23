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Önce kanlı elbiseleri, 2 gün sonra kendisi ele geçirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde Pazar günü sabaha karşı hunharca işlenen cinayetin zanlısı polisin yoğun çalışmaları sonucu yakalandı.

23 Temmuz 2019 Salı 23:55
Önce kanlı elbiseleri, 2 gün sonra kendisi ele geçirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde Pazar günü sabaha karşı hunharca işlenen cinayetin zanlısı polisin yoğun çalışmaları sonucu yakalandı. Pazar günü Köşk ilçesinde yapılan aramalarda kanlı elbiseleri ele geçirilen katil zanlısının İzmir Bayraklı’da düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi.


Bilindiği gibi Köşk ilçesinda yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Biçer Pazar günü sabah karşı evlerinin hemen yanında bıçaklanarak ve başı da parke taşı ile ezilerek öldürülmüştü. Cinayet mahalleinden Köşk Çayı kenarına kadar sürüklenip terk edilen Mehmet Biçer’in cansız bedeni sabah saatlerinde bulunmuştu.


Olayın hunharca işlenmiş bir cinayet olduğunu belirleyen polis ekipleri olaydan sonra yaptığı incelemeler sonucu cinayeti Mehmet Biçer’in 21 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı bulunan komşusu M.P.’nin işlemiş olabileceği ihtimali ile çalışma başlattı. Olaydan sonra Köşk’ten ayrıldığı belirlenen M.P.’nin ikametinde yapılan aramalarda yeni yıkanmış ve üzeri masa örtüsü ile kapatılarak kurması için asılmış vaziyette elbise ile cinayet mahalline yakın taş köprü yakınlarında da bir poşetin içerisine konulup atılmış vaziyette de kanlı elbiseler bulunmuştu. Kanlı elbiselerin de M.P.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine katil zanlısının M.P. olduğu belirlenmişti.


Olaydan sonra çalışmaları yoğunlaştıran polis ekipleri 21 yaşındaki katil zanlısı M.P.’nin İzmir’de olduğunu belirledi. İzmir polisi tarafından yapılan operasyonla katil zanlısı yakalanarak gözaltın alındı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:55
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