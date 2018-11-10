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Önce kaçtı sonra geri geldi! Polisten öyle bir şey istedi ki...

Zonguldak’ta ilginç bir hadise meydana geldi. Alkollü araç kullanan şahıs, park halindeki otomobillere çarparak kaçtı. Daha sonra geri dönen şahıs, polislerden kendisi hakkında işlem yapmamasını talep etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:04
Önce kaçtı sonra geri geldi! Polisten öyle bir şey istedi ki...

Kaza, saat 23.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Kız Kapısı Sokak’ta meydana geldi. Fuat Ç. yönetimindeki 67 TV 149 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 3 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken Fuat Ç., kaza yerinde durmayarak kaçtı. Araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada geri gelen Fuat Ç., araçlara kendisinin çarptığını ve sahipleriyle uzlaşmak istediğini söyledi. Fuat Ç.’nin yapılan kontrolünde ise 2.68 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin ceza kesmemesi için yoğun çaba harcayan Fuat Ç., "Kaza yaptım ama geri döndüm. Tutanak tutmayın" dedi.

Aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Fuat Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, alkollü araç kullandığı tespit edilen Fuat Ç.’ye 2 bin TL para cezası keserek ehliyetine el koydu. Araçlarında maddi zarar oluşan sahipleri de polis merkezine giderek Fuat Ç.’den şikayetçi oldu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:04
  1. Zonguldak
  2. alkollü sürücü
  3. kaza

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