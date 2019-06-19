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Önce itiraf etti sonra inkarı seçti

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı hazırlandı- Gerekçeli kararda, terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen ve 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 119 yıl hapis cezasına çarptırılan Kenan Çiçek'in, soruşturma aşamasındaki beyanlarını mahkeme sürecinde "inkar" yoluna giderek ceza almaktan kurtulmaya çalıştığına işaret edildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
Önce itiraf etti sonra inkarı seçti

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı hazırlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, biri tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararında, terör saldırısının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Gerekçeli kararda, PKK/KCK'nın geçmişte olduğu gibi gerek yurt içi gerekse yurt dışında ses getirip gündem oluşturacak, toplumdaki ayrışmayı körükleyecek, geniş kitleleri hedef alacak sansasyonel eylem arayışına girdiği ve Kayseri'deki olayı da bu kapsamda gerçekleştirdiğine yer verildi.

Saldırının talimatını veren terör örgütünün üst düzey sorumlularından "Erhan Porsibi" kod isimli firari sanık İshak Özçaktu'nun, canlı bomba eylemini hayata geçirmek için araştırma yaptığına işaret edilen kararda, bu kapsamda Kayseri'de konuşlu bulunan ve gerek Doğu gerekse Güneydoğu Anadolu'da düzenlenen terörle mücadele harekatında çok büyük başarılara imza atan 1. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan askerlerin hedef alınması yoluna gidildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, Kasım Yıldırımçakar'ın canlı bomba olarak görev aldığı, "Reşo" kod isimli sanık Kenan Çiçek'in ise eylemin hazırlığını yapma konusunda görevlendirildiği belirtildi.

- Terör saldırısı detaylı olarak anlatıldı

Hazırlıkları tamamlayan sanık Çiçek'in saldırı öncesi canlı bomba Yıldırımçakar ile Adana'da buluştuğu ifade edilen kararda, şu bilgilere yer verildi:

"Sanık Çiçek, canlı bomba Yıldırımçakar ile buluşup daha önce zulaladıkları bombanın olduğu Gökbuket köyü yakınlardaki ormanlık alana geçti. Burada öncelikle çalınan aracın plakası değiştirildi. Akabinde daha önce zulalanmış olan bomba, çalınan araca yerleştirilip kamufle edildi. Diğer sahte belgeler sanık Çiçek tarafından Yıldırımçakar'a verildi. Daha önce hazırlanan ve Kayseri'ye gidecek güzergahı ve 1. Komando Tugayının bulunduğu mahalli gösterir kroki de Yıldırımçakar'a teslim edildi. Yıldırımçakar, değiştirilmiş plakası 71 EU 595 olan bomba yüklü araçla Adana'dan Kayseri'ye doğru yola çıktı. Pınarbaşı-Kayseri-Organize Sanayi Sitesi-Kartal Bulvarı-Talas-Başakpınar-1. Komando Tugay Komutanlığı istikametini izleyerek olay mahalline varan Yıldırımçakar, 17 Aralık 2016'da, 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsüne yönelik patlama eylemini gerçekleştirdi."

Gerekçeli kararda, terör saldırısının planlayıcısı Çiçek'in soruşturma aşamasında suçunu itiraf ettiği, buna karşın mahkeme sürecinde inkar yoluna gittiği bildirildi.

Kararda, sanık Çiçek'in kovuşturma sürecinde, soruşturma aşamasındaki beyanlarını reddetmesine rağmen, daha önceki ifadeleri, yer gösterme işlemleri, raporlar ile dosyadaki diğer bilgi ve belgeler bir arada değerlendirdiğinde redde yönelik savunmasının gerçeği yansıtmadığı, ceza almaktan kurtarmaya yönelik beyanlarda bulunduğu, bu nedenle kovuşturma aşamasındaki beyanlarına itibar edilmediği kaydedildi.

- Saldırının planlayıcısı Çiçek'e rekor ceza

Saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve "15'er kez kasten öldürme" suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı bin 119 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklar Murat Talan ve Serkan Ay, "resmi evrakta sahtecilik"ten 4'er yıl, Abdullah Akbıyık aynı suçtan 6 yıl, Mehmet Oluk "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7,5 yıl, Ümit Kepir ve Ekrem Uğur "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 4,5'ar yıl, Hamit Eroğlu ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan, Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör saldırısının talimatını veren firari sanık Özçaktu ile diğer firari sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik eden mahkeme heyeti, diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatına hükmetmişti.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırıda, 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
  1. dava
  2. gerekçeli karar
  3. kayseri
  4. terör saldırısı

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