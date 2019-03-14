Önce iş yerini soydular sonra kayıt cihazını alıp kaçtılar

Gaziantep’te bir iş yerine giren hırsızlar, soygun anında güvenlik kameralarını fark edince kayıt cihazını da çalarak kayıplara karıştı. Polis operasyonu ile yakalanan şahıslardan, kamerayı sonradan fark ettikleri bir hırsızlık olayının görüntülerinin yer aldığı kayıt cihazı da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahitkamil ilçesinde 8 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.K. ve H.İ.K. isimli şahıslar, olayların ardından kayıplara karıştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunan A.K. ve H.İ.K. isimli şahıslara ulaştı. Düzenlenen operasyon ile şahıslar gözaltına alınırken, 8 iş yerine ait elektrik elektronik ürünleri ve hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Ekipler, şahısların evinde yaptığı aramalarda ise hırsızlık yaparken çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu bir kayıt cihazı buldu.







Cep telefonu ile hırsızlık

Polis ele geçirdiği kayıt cihazında yaptığı incelemede, şahısların iş yerine girmesi ve hırsızlık anı kayıtlarına rastladı. Görüntüler, şahısların iş yeri önüne gelerek kepengi kırması ile başlıyor. Gözcülük yapan H.İ.K. iş yerindeki güvenlik kameralarını fark ederek, iş yerinin içerisinde çekmece ve dolabı karıştıran A.K.’ye haber veriyor. Görüntülerde ayrıca şahısların rahat tavırları da dikkat çekiyor. Güvenlik kamerası olduğunu öğrenen A.K.’nin ise aramayı bırakarak, kayıt cihazına yöneldiği ve cihazı söktüğü görülüyor.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.