Önce İnsan Derneği’nden mazlumlara iftar

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Ramazan ayında da etkisini sürdüren koronavirüs salgınının yükü, yardım kuruluşlarının çalışmalarıyla azalıyor. Türkiye’de ve mazlum coğrafyalarda faaliyetlerini sürdüren Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, salgın dolayısıyla ülkemizde yardıma muhtaç insanlara ulaşırken Suriye’nin İdlib kentinde haftada 400 aileye iftar yemeği ikramında bulunuyor.

Yaşlıların ve mazlumların yüzünü güldürüyorlar

Hayırsever insanlardan topladıkları yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Önce İnsan Derneği, söz konusu yardımların kesilmemesi için gönüllü bağışçıların desteğini bekliyor. Dernek, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısmi karantinada 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması için olağanüstü bir gayret göstermişti. Yardım faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren dernek, karantina döneminde de gıda kolisi ve hijyen ürünlerini ihtiyaç sahiplerine organize bir şekilde ulaştırmıştı.

400 aileye sıcak iftar

Dernek Başkanı Nuray Canan Songür, “Salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılarımızın evlerine teslim ettiğimiz yüzlerce gıda ve temizlik malzemesi kolileriyle onları destedik. Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahipleri ve özellikle yetim anneleri için hazırladığımız kumanya kolileri, ekmek ve Kuran-ı Kerim yardımlarımıza devam ediyoruz.” dedi. Başkan Songür, İdlib’de haftada 400 aileye iftar yemeği ikramında bulunduklarını aktardı. Dernek olarak durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Songür, “Yeryüzünde süregelen savaş ve işgaller sebebiyle milyonlarca insan hayatını kaybediyor, yaralanıyor, ülkelerinden göç etmek zorunda kalıyor. Savaş mağdurları doğup büyüdükleri evleri, köyleri, şehirleri, sahip oldukları eşya ve mülkleri geride bırakarak güvenli coğrafyalara doğru yola düşmek zorunda kalıyorlar. Sığındıkları ülkelerde de birçok zorluk kendilerini bekliyor. Bu zorlukların başında geçimlerini temin edememek geliyor. Bu bağlamda Önce İnsan Derneği olarak gerek yurt içinde, gerekse güvenli bölgedeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren muhacir kardeşlerimize destek olma çabamızı arttırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mültecilerin dertleriyle ilgileniyoruz

Mültecilerin problemlerine atıfta bulunan Songür, “Muhacirlerin çoğunluğu ailesinden, akrabalarından yada yakın çevresinden birkaç kişinin ölümüne tanıklık etmiş insanlardan oluşuyor. Savaşın getirdiği acı ve yıkıma rağmen yaşama tutunmaya, hayatta kalmaya çaba gösteren muhacirlerin derdiyle dertlenerek, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir hayata başlayabilmeleri için hepimizin desteğine ihtiyaçları var. Özellikle de yıllardır sınır bölgelerindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelerin hiçbir geçim kaynağı olmaması sebebiyle İhtiyaçları olan temel gıda malzemelerini dahi temin edemiyor, yetersiz ve sağlıksız beslenmeleri sebebiyle birçoğu hasta ve bakıma muhtaç duruma düşüyor. Bu Ramazan Önce İnsan Derneği olarak Suriye’nin kuzey bölgesinde savaştan dolayı çadırlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize ikram ettiğimiz sıcak iftar yemeğiyle onlarla aşımızı paylaşmanın sevincini yaşadık” dedi.

Hayırseverlerin desteği önemli

Yardımların aksamaması için hayırseverlerin desteğinin önemli olduğunu kaydeden Songür, “Hayırseverlerimizin desteğiyle haftanın belirli günleri bölgedeki mutfağımızda hazırladığımız sıcak yemeklerle, çadırkentteki mağdurlara sıcak iftar yemeği ikramında bulunduk. Ümmet olmanın bilinci ve sorumluluğuyla muhacir kardeşlerimiz için Ramazan ayı boyunca iftarlarımızı devam ettireceğiz.. Bu nedenle içerisinde pilav, tavuk, ayran, salata ve ekmekten oluşan bir menü belirledik ve haftalık 400 aileye sıcak iftar yemeği ikramında bulunuyoruz. Hayırseverlerimiz 10₺ bağışla güvenli bölgeye sığınmış bir savaş muhaciri kardeşimizi iftar ettirme imkanı buluyor. Bunun yanısıra çadır kentteki çocuklarımız için bayramlık giysi dağıtımında bulunarak bir nebze de olsa gülümsemelerine vesile olmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yurtiçinde de çalışmalarımız sürüyor

Yurtiçinde de faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Songür, “Diğer yandan yurt içi yardım faaliyetlerimize de ara vermeksizin devam ettik. Ramazan ayı boyunca öncelikle Korona Salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılarımızın evlerine teslim ettiğimiz yüzlerce gıda ve temizlik malzemesi kolileriyle onları desteklerken, diğer yandan da muhtaçlar ve özellikle yetim anneleri için hazırladığımız kumanya kolileri, ekmek ve Kuran-ı Kerim yardımlarımıza her gün devam ettik. Aynı zamanda bereket ayı Ramazan münasebetiyle zekat ve fitrelerini derneğimize ulaştıran hayırseverlerimizin zekat ve fitre bağışlarını da yetimler ve annelerine ulaştırmaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklar da unutulmadı

Nuray Canan Songür, ümmet olmanın bilinci ve sorumluluğuyla muhacirler için Ramazan ayı boyunca iftar programının devam edeceğini, bunun yanısıra çadır kentteki çocuklar için bayramlık giysi dağıtımında bulunacaklarını belirtti.

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği’ne bağış yapmak isteyen hayırseverler “www.onceinsander.org.tr” internet sitesinden bilgi alabiliyor. Derneğin Türkiye Finans banka hesabına da şu IBAN adresinden yardım ulaştırılabiliyor: TR07 0020 6002 8003 4212 4800 01 (Şube adı: Başakşehir)