Önce İnsan Derneği’nden mazlumlara iftar

HABER MERKEZİ - Ramazan ayında da etkisini sürdüren koronavirüs salgınının yükü, yardım kuruluşlarının çalışmalarıyla azalıyor. Türkiye’de ve mazlum coğrafyalarda faaliyetlerini sürdüren Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, salgın dolayısıylaülkemizde yardıma muhtaç insanlara ulaşırken Suriye’nin İdlib kentindehaftada 400 aileye iftar yemeği ikramında bulunuyor.

Yaşlıların ve mazlumların yüzünü güldürüyorlar

Hayırsever insanlardan topladıkları yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Önce İnsan Derneği, söz konusu yardımların kesilmemesi için gönüllü bağışçıların desteğini bekliyor. Dernek, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısmi karantinada 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması için olağanüstü bir gayret göstermişti. Yardım faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren dernek, karantina döneminde de gıda kolisi ve hijyen ürünlerini ihtiyaç sahiplerine organize bir şekilde ulaştırmıştı.

400 aileye sıcak iftar

Dernek Başkanı Nuray Canan Songür, “Salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılarımızın evlerine teslim ettiğimiz yüzlerce gıda ve temizlik malzemesi kolileriyle onları destedik.Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahipleri ve özellikle yetim anneleri için hazırladığımız kumanya kolileri, ekmek ve Kuran-ı Kerim yardımlarımıza devam ediyoruz.” dedi. Başkan Songür, İdlib’de haftada 400 aileye iftar yemeği ikramında bulunduklarını aktardı.

Çocuklar da unutulmadı

Nuray Canan Songür, ümmet olmanın bilinci ve sorumluluğuyla muhacirler için Ramazan ayı boyunca iftar programının devam edeceğini, bunun yanısıra çadır kentteki çocuklar için bayramlık giysi dağıtımında bulunacaklarını belirtti.

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği’ne bağış yapmak isteyen hayırseverler “www.onceinsander.org.tr” internet sitesinden bilgi alabiliyor.Derneğin Türkiye Finans banka hesabına da şu IBAN adresinden yardım ulaştırılabiliyor: TR07 0020 6002 8003 4212 4800 01 (Şube adı: Başakşehir)