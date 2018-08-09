Önce ‘hedefim nedir?’ diye sorun! İşinizi şansa bırakmayın

Üniversite adayları için aldıkları sınav sonuçlarının başarısını ölçme sürecinin yerini geçen haftadan itibaren değerlendirme süreci aldı. Tüm adaylar artık duyguların, kulaktan dolma bilgilerin değil, gerçek hedeflerin belirlenip tercih formuna doldurulması sürecinde. Tespitlere göre yapılan hataların büyük bir kısmı kılavuzun dikkatlice okunmamasından kaynaklanıyor. Adayların, geçmişteki uygulamalarla ilgili anlatılanları göz ardı etmeden yenilikleri öğrenebileceği temel bilgi kaynağı ÖSYM tarafından tüm adayların istifadesine sunuluyor. Hedefi net olanlar için artık zaferin kapısı iki adım ötede.

AVANTAJI DA GÖRÜN DEZAVANTAJI DA

Ülkemizde üniversite sayısı günden güne artarken, ortaya çıkan tatlı rekabet adaylar için de önem kazanıyor. Tabi ki bu noktada adayların aldığı puan ve sıralama bilgisi kadar öğrenim görmek istediği üniversitenin uzaklığı, bütçe durumu gibi faktörler tercih listesinin oluşumuna etki yapabiliyor.

Türkiye’de sayıları 200’ü aşan üniversitelerin büyük bir kısmı devlet üniversitesi statüsünde hizmet verirken bir kısmı vakıfların kurduğu eğitim kurumları olarak hizmet veriyor. Bu noktada da adayların şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oluşan rekabetle branşlaşma sayesinde her bir üniversite kendi vizyon ve hedefi kapsamında büyümesini sürdürüyor. Adayların bu konuyu da dikkate almalarında yarar var.

YENİ BÖLÜM FIRSATLARI

Geçmiş dönemlerde de vurguladığımız gibi puanı hangi seviyede olursa olsun her adayın hem devlet hem de bir vakıf üniversitesinde öğrenim görebilme kapasitesi mutlaka vardır. Yeter ki imkânlar el versin ve tercihlerini doğru ve içlerine sinerek yapılsın. Bir vakıf üniversitesinde okumanın bedeli ne kadar maliyetli olursa olsun, adayın aldığı puanın yüksekliği çoğu kez dezavantaj gibi görünen bu durumu kolaylıkla avantaja dönüştürebiliyor. Çünkü söz konusu vakıf üniversitesinin ilgili bölümüne ilk sıralarda girenlere yüzde 100 burs imkânı sağlanıyor. Özellikle de ilk kez açılmış bölümlerde bu fırsatları görmek mümkün. Bu durum hemen hemen tüm vakıf üniversitelerinde geçerli bir kriter. Bu nedenle başarılı bir öğrenci ‘Ben bu vakıf üniversitesinde okuyamam, çok pahalı’ dememeli ve mutlaka tercih edeceği bölümün geçen yılki taban ve taban puanına, burs alma aralığını dikkatlice incelemelidir.

DOĞRU BİLGİ DOĞRU TERCİH DEMEKTİR

Öncelikleri belirlerken sonucu da iyi düşünmek gerekiyor. Hele hele bu hayatımızı kazanacağımız bir meslekse. Eğitim almadan hiçbir işin yapılamadığı gerçeği ortada iken en iyi eğitimi almak için arayışa girmek gerek. Şu anda son kararı verecek olanlar anne babalardan ziyade öğrencilerdir. Bu nedenle akıllarından geçen tüm sorulara doğru cevap bulmaları gerekiyor. Peki nedir bu sorular, hemen sıralayalım:

l İdealinize uygun bölümün yer aldığı bir devlet üniversitesinde mi öğrenim görmek istersiniz yoksa aynı bölümün yer aldığı bir vakıf üniversitesinde burslu olarak mı okumak istersiniz?

l Yaşadığınız şehirde mi öğrenimi tercih edersiniz yoksa farklı bir şehirde deneyim kazanmak için herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesini mi tercih edersiniz?

l Devlet üniversitesinde yurtta barınarak mı öğrencilik hayatını sürdürmek istersiniz, yoksa vakıf üniversitesinden burs alıp kiralayacağınız bir evi mi tercih edersiniz?

l İmkânınız olduğu halde devlet üniversitesinde okumayı mı tercih edersiniz?

l Yüksek bir puanınız olduğu halde vakıf üniversitelerinden birisinin yerine devlet üniversitesini mi tercih edersiniz?

Sözün özü; en doğru bilgiyi mümkünse tercih listesinde yer vereceğiniz üniversiteleri ziyaret ederek alın. Bu mümkün değilse web sayfalarını inceleyin. Ayrıca mezun olup iş hayatına atılmış olan büyüklerinize, okulundan ziyade mutlaka meslekleri ile ilgili sorular sorun. ‘Devlet mi yoksa vakıf üniversitesi mi seçsem’ konusundaki ise tercihi ise sizlere bırakıyoruz.