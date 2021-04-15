Önce Fransa şimdi de Almanya: Gizli başörtüsü yasağı getiriyorlar

Almanya, devlet memurlarına ülke çapında başörtüsü yasağı getirebilecek yeni bir yasa üzerinde çalışıyor. Migazin’in hazırladığı habere göre, yasa tasarısı memurların dış görünümü ile ilgili düzenlemeleri ele alıyor. Bu bağlamda, ilk aşamada vücudunda dövme veya deldirme işlemi bulunan memurlar kastedilse de, uzmanlara göre konu başörtüsü yasağını da kapsıyor.

Kamu hizmeti kanunu için planlanan revizyona göre, memurların görevlerini yerine getirirken çalıştıkları kuruma duyulan güveni göz önünde bulundurarak görünümlerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Yasa tasarısı uyarınca, memurların özellikle vücutlarının görünen kısımlarında yer alan belirli giysi, takı, sembol ve dövmelere, ayrıca saç ve sakal şekillerine çalıştıkları kurum tarafından kısıtlama ve yasaklama getirilebilir. Bunlara ek olarak yasa tasarısında, “Dinî veya ideolojik bir çağrışım içeren görünüm özellikleri […], memurun tarafsız bir şekilde görev yapmasına olan güveni nesnel olarak zedelediği takdirde kısıtlanabilir veya yasaklanabilir.” ifadelerine yer veriliyor.

“Gizli Başörtüsü Yasağı”

Başörtüsü, yasa metninde açıkça ifade edilmiyor. Ancak, hukuk uzmanları Klaus Ferdinand Gärditz ve Maryam Kamil Abdulsalam, başörtüsü yasağından açıkça bahsedilmese de, federal hükûmetin yasa tasarısına “gizli bir başörtüsü düzenlemesi” yerleştirdiğini belirtiyor. Gärditz ve Abdulsalam’a göre bu kanun değişikliğine uygun olarak “federal eyaletlerdeki memurların statü hakkını düzenleyen yasa” da uyarlanacağı için, çıkarılacak kanun düzenlemesi tüm eyaletlerde doğrudan geçerli olacak.

Migazin’e göre, yasa tasarısı 4 Mart 2021’de Federal Meclis genel kurulunda tartışılmadan gündeme getirildi ve ardından İçişleri, Hukuk ve Savunma Komisyonuna havale edildi.