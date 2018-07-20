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Önce 'FETÖ yoktur' sonra 'FETÖ haindir' dedi!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ikinci yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden, "Bana göre fetö diye bir örgüt yoktur." diye twit atan Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, Yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada, FETÖ için "hain örgüt" ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:22
Önce 'FETÖ yoktur' sonra 'FETÖ haindir' dedi!

17/25 Aralık sürecinden hemen sonra tek başına iktidara geleceği söylemi ile parti kuran ancak seçimlere bile giremeyen Abdürrahim Karslı, geçtiğimiz günlerde attığı bir twitte “Bana göre fetö diye bir örgüt yoktur” demişti. Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, yayınladığı açıklamayla partilerinin FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını belirtti.

ÖNCE “FETÖ YOKTUR” SONRA “FETÖ HAİNDİR” DEDİ

FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbesinin ikinci yıldönümünde 16 Temmuz 2018 tarihinde “Bana göre fetö diye bir örgüt yoktur. O caimanın içindeki bir çete iktidardan aldığı destek ve Türkiyenin siyasetine yön veren gizli komiteler ile bir çok kirli işler çevirmiştir. Bu güç hala etkilidir” twitini atan Merkez Parti Genel Başkanı, Yeniakit.com.tr’ye gönderdiği cevap metninde FETÖ için “hain terör örgütü” ifadesini kullandı.

Karslı'dan skandal sözler: FETÖ yoktur

'FETÖ yoktur' diyen Karslı'ya o kanalın müdürü destek verdi!

Karslı, Merkez Parti’nin Türk hukuk mevzuatına uygun olarak denetimlerden geçen bir parti olduğunu belirterek “Önemle belirtmek istediğimiz diğer konu ise partimizin, hain terör örgütü FETÖ ile her hangi bir irtibatı, iltisakı, bağı veya bağlantısı yoktur. Partimizin FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı veyahut bağlantılı olduğuna dair paritimize yönelik herhangi bir soruşturma ve kovuşturma da yoktur” dedi.

“GÜLEN’İ SEVERİM” DEMİŞTİ

FETÖ’nün 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesinin akabinde 2014 yılında Abdurrahim Karslı’nın genel başkanlığında kurulan Merkez Parti, FETÖ’nün gerçekleştirdiği operasyonlara destek vermiş, ayrıca bu destek FETÖ’cü Zaman Gazetesi’nde çarşaf çarşaf yayımlanmıştı. Karslı, ayrıca FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için “Gülen’i iyi bilirim, hürmet ederim, severim. Hemşerimdir. İmana ve Kur’an’a hizmet etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Karslı'nın attığı twit: 

O twitin bağlantısı: 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 13:22
  1. Abdurrahim Karslı
  2. Merkez Parti
  3. FETÖ
  4. yeniakit.com.tr

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo25 dk önce
    Yâni dönekliğini ispatmı etmiş oldu.üstelik bu adam parti kurup devlet yönetmeye talib olacak
  • kemalkemal45 dk önce
    0n binde birkisinin bile oy vermediği bi parti ve başkanı...sunlar bir merciimi ki haber değeri taşısın
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