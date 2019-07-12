Önce eğitim aldı, şimdi lavanta üretiyor

Nilüfer Belediyesi’nin önce eğitim, ardından lavanta fidesi verdiği önder çiftçi Sabahattin Karaaslan, bu yıl kendi ürünlerini hasat etti.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Tarımsal Ürün Çeşitliliği Kapasitesinin Artırılması Projesi’ çerçevesindeekilen lavantaların hasadı bu yıl da yapıldı. Uzmanlar tarafından verilen Tıbbî Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi’ne katılan Sabahattin Karaaslan, 2017 yılı Aralık ayında Kayapa’da lavanta üretimi çalışmalarına başladı.

Karaaslan, Nilüfer Belediyesi’nin kendisine verdiği 3 bin 600 adet yağlık lavanta (Lavandula angustofolia sevtopolis) fidesini, yaklaşık 2 dönüm arazide dikti. İlk hasadını 2018 yılının Temmuz ayında gerçekleştiren Karaaslan, ikinci hasadını da yine bu yıl Temmuz ayında yaptı. Geçen yıla göre lavanta üretimini artıran Sabahattin Karaaslan, yaklaşık 100 kilogram yaş lavantadan 2 litre lavanta yağı, 60 litre de hidrosol elde etti.

Dünya piyasasında litre fiyatı 75 ile 100 avro arasında değişen lavanta yağı, üç yıl içinde yatırım maliyetini amorti ediyor. Lavanta bitkisi yetişkin hâlegeldiğinde 1 dönümlük alandan 8-10 kilogram lavanta yağı elde edilebiliyor.