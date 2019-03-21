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Önce çöp topladılar, sonra çiftetelli oynadılar

Bolu'da, Gölköy Göleti çevresinde bulunan piknik alanlarında çöp toplayan TEMA yetkilileri ve öğrenciler, daha sonra müzik eşliğinde çiftetelli oynadı- TEMA Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel:- "Her geçen gün dünyadaki kaynaklarımız tükeniyor ve çöp sorunu büyük bir sorun. Çocuk yaşta bunu öğrenirlerse ileride de çöp atarken duyarlı olacaklar. Temiz bir dünyada yaşayacağız diye ümit ediyoruz. İnşallah bu çocuklar büyüyünce doğaya çöp atmayacaklar"

21 Mart 2019 Perşembe 17:22
Önce çöp topladılar, sonra çiftetelli oynadılar

BOLU (AA) - Bolu'da, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri ile öğrenciler, Gölköy Göleti çevresinde bulunan piknik alanında temizlik çalışması yaptı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Genç TEMA Topluluğu üyeleri ile resmi ve özel okullarda eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 21 Mart Dünya Orman Günü ve 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Gölköy Göleti çevresinde ve ormanlık alanda çöp topladı.

Öğrenciler, piknik alanları ile ormandan topladıkları çöpleri, torbalara koyarak boş bir alanda biriktirdi. Çöpler Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından buradan alındı.


- "Çocuklara dünyanın kirletilmemesi gerektiği mesajını veriyoruz"

TEMA Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların dünyanın kirletilmemesi gerektiği mesajını alması adına bu etkinliğin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklara, bu mesajı büyüklerine vermesi yönünde hatırlatmalar yapıyoruz. Biliyoruz ki her geçen gün dünyadaki kaynaklarımız tükeniyor ve çöp sorunu büyük bir sorun. Çocuk yaşta bunu öğrenirlerse ileride de çöp atarken duyarlı olacaklar. Temiz bir dünyada yaşayacağız diye ümit ediyoruz. İnşallah bu çocuklar büyüyünce doğaya çöp atmayacaklar." şeklinde konuştu.

BAİBÜ Ağaç Kardeşliği Projesi Koordinatörü Nagihan Yıldırım da üniversite olarak bu etkinlikte yer alarak çevreye katkıda bulunmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Çöp toplama etkinliğine katılan öğrenciler ise büyükler tarafından atılan çöpleri toplayarak hem çevreyi temizlediklerini hem de doğada yaşayan canlıların hayatını kurtardıklarını söyledi.

Çöp toplama etkinliğinin ardından, öğrenciler ve TEMA gönüllüleri müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:22
  1. Bolu
  2. Gölköy Göleti
  3. TEMA

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